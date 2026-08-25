Plex condivide i tuoi dati con 294 partner pubblicitari: è allarme

Chi usa Plex per guardare film e canali TV senza pagare nulla dovrebbe sapere che il conto, in qualche modo, arriva lo stesso: la piattaforma chiede il consenso alla vendita di alcune informazioni personali a soggetti terzi e alla condivisione dei dati personali con 294 partner pubblicitari. Un numero che salta all’occhio, soprattutto se confrontato con l’idea diffusa che un servizio gratuito sia semplicemente un regalo.

Il meccanismo, in fondo, è quello classico dei servizi che campano di pubblicità. Nessuno regala niente, e quando non c’è un abbonamento a coprire i costi il valore viene generato altrove. A volte basta la pubblicità e finisce lì, altre volte entra in gioco qualcosa di più delicato, cioè le informazioni che riguardano le persone che guardano. Il secondo scenario è quello meno visibile e, proprio per questo, quello che merita più attenzione.

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Come funziona il modello gratuito di Plex

Tra le funzioni offerte, Plex mette a disposizione gratuitamente film, programmi e canali TV, con annunci mostrati prima e durante la riproduzione. Il modello è lo stesso di tanti altri servizi di streaming sostenuti dalla pubblicità: il catalogo non costa nulla all’utente, ma ogni contenuto viene interrotto da spot che generano ricavi per la piattaforma e per chi fornisce i titoli.

Il passaggio successivo è quello che cambia le carte in tavola. Per rendere quegli annunci più mirati serve profilazione, e la profilazione si nutre di dati. È qui che entra in scena la richiesta di consenso, quella schermata che quasi tutti scorrono distrattamente pur di arrivare al pulsante di riproduzione. Accettando, si autorizza la condivisione dati con una platea di partner pubblicitari molto più ampia di quanto si immagini.

Il peso di 294 partner pubblicitari

Il numero merita di essere ripetuto perché è la parte più concreta della faccenda: 294 partner pubblicitari. Non due o tre agenzie, non un circuito ristretto, ma una rete estesa di società che possono ricevere informazioni legate all’attività dell’utente sulla piattaforma. A questo si aggiunge il consenso alla vendita di alcune informazioni personali a terze parti, che è una cosa leggermente diversa dalla semplice condivisione e che, sul piano della privacy, pesa parecchio.

La domanda che viene naturale è quale sia il contenuto reale di questo scambio. Nei servizi che vivono di annunci mirati, il carburante è quasi sempre lo stesso: abitudini di visione, preferenze, interazioni con la piattaforma. Tutto materiale che, incrociato, permette di costruire un profilo pubblicitario piuttosto preciso. Ed è esattamente questo profilo a rendere più redditizio ogni spot mostrato prima o durante un film.

Cosa si può fare per limitare la condivisione

La buona notizia è che il consenso, per definizione, non è obbligatorio. Le impostazioni relative alla privacy dell’account permettono di intervenire e di negare l’autorizzazione alla vendita delle informazioni personali, oltre che di ridurre la condivisione con i partner pubblicitari. L’operazione richiede qualche minuto e va fatta con calma, perché le voci non sempre sono immediate da individuare e spesso vengono presentate in modo poco invitante.

Vale la pena ricordare che rifiutare la profilazione non significa eliminare la pubblicità. Gli annunci restano, semplicemente diventano meno personalizzati. È una distinzione importante, perché molti utenti rinunciano a mettere mano alle impostazioni convinti che negare il consenso comporti la perdita dell’accesso ai contenuti gratuiti. Non è così: il catalogo resta lì, cambiano solo i criteri con cui vengono selezionati gli spot.

Il punto, alla fine, è la consapevolezza. Un servizio che offre film e canali TV senza chiedere un euro sta comunque monetizzando qualcosa, e nel caso di Plex quel qualcosa passa anche attraverso una rete di 294 soggetti esterni. Sapere che l’opzione per dire di no esiste, e che si trova nelle impostazioni dell’account, è già metà del lavoro.