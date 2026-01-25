Vivo V70 e V70 Elite, ultimi dettagli prima del debutto

Il produttore tech Vivo sta per ampliare la sua gamma di smartphone Vivo V70. Tra i prossimi modelli sappiamo che ci saranno i nuovi Vivo V70 e Vivo V70 Elite. A ormai pochi giorni dal loro debutto, sono da poco emerse in rete nuove informazioni riguardanti loro presunte specifiche tecniche ed il design.

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Vivo V70 e Vivo V70 Elite, emergono nuovi dettagli prima del debutto ufficiale

Vivo V70 e Vivo V70 Elite sono stati i protagonisti degli ultimi rumors di queste ore. I rumors emersi in rete hanno dunque rivelato sia il presunto design sia le presunte specifiche tecniche. Dal punto di vista estetico, entrambi i nuovi smartphone dell’azienda dovrebbero essere caratterizzati sul retro da un modulo fotografico dal look simile. Questo ricorda leggermente quello degli iPhone di qualche anno fa. La parte frontale degli smartphone dovrebbe essere invece caratterizzata dalla presenza di un display con delle cornici estremamente sottili e praticamente simmetriche tra loro.

In alto al centro troverà poi posto un piccolo foro per la fotocamera anteriore. I rumors emersi in rete hanno poi rivelato le future colorazioni ufficiali di entrambi i modelli. Per quanto riguarda il modello Vivo V70, le colorazioni ufficiali dovrebbero essere rispettivamente Passion Red e Lemon Yellow. Per quanto riguarda il modello Vivo V70 Elite, invece, le colorazioni ufficiali dovrebbero essere Passion Red, Sand Beige e Black.

Le nuove indiscrezioni emerse in rete hanno poi dato alcune conferme riguardanti le presunte specifiche tecniche. Secondo quanto è emerso, entrambi gli smartphone dell’azienda avranno sul fronte lo stesso display. Sarà un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.58 pollici con una risoluzione pari a 1.5K e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Le prestazioni saranno invece affidate al soc Snapdragon 7 Gen 4 sul Vivo V70 e il soc Snapdragon 8s Gen 3 sul Vivo V70 Elite.