Tesla Full Self Driving in Europa: il voto UE slitta a dicembre

Il debutto su larga scala del Full Self Driving (Supervised) di Tesla in Europa dovrà attendere ancora. Il voto che avrebbe dovuto decidere il futuro del sistema di guida autonoma nell’Unione Europea non si terrà il 6 ottobre come la casa di Elon Musk sperava e, a questo punto, la prossima occasione concreta sembra essere quella di dicembre.

A confermarlo è la bozza dell’ordine del giorno della prossima riunione del Technical Committee on Motor Vehicles, il TCMV, cioè il comitato in cui siedono i rappresentanti degli Stati membri insieme alla Commissione Europea. Per il 6 ottobre non compare alcuna votazione sul sistema dell’azienda americana. Il documento si limita a indicare la prosecuzione delle discussioni sulla richiesta avanzata dai Paesi Bassi.

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Proprio in Olanda Tesla ha ottenuto di recente l’autorizzazione grazie al meccanismo previsto dall’articolo 39 del regolamento europeo 2018/858, pensato per dare il via libera a tecnologie che non rientrano del tutto nelle norme esistenti. L’appuntamento di ottobre servirà quindi a portare avanti il confronto sulla domanda olandese di approvare il Full Self Driving (Supervised), che va ricordato è un sistema di guida autonoma che richiede comunque la supervisione costante di chi sta al volante.

Perché il voto sul Full Self Driving è slittato a dicembre

Era stata la stessa Tesla a indicare il 6 ottobre come data possibile per il pronunciamento europeo, dopo aver diffuso i dati ufficiali di sicurezza sul proprio software di guida. A settembre la società aveva anche fatto sapere che il sistema era già stato approvato in cinque Paesi dell’Unione e utilizzato da oltre 70.000 clienti. Eppure nella giornata tanto attesa è previsto soltanto un intervento di circa 25 minuti dedicato alla richiesta dei Paesi Bassi.

Se non verranno convocate riunioni straordinarie e l’agenda non cambierà all’ultimo momento, la finestra successiva per il voto sarà quella di dicembre. Non si tratta comunque di una bocciatura del FSD ma di un altro rinvio in una procedura che il costruttore contava di chiudere in tempi rapidi.

Sette Paesi favorevoli ma i numeri non bastano ancora

Nel frattempo il sistema ha incassato il riconoscimento nazionale in diversi Stati europei. Oltre ai Paesi Bassi hanno accettato l’autorizzazione anche Danimarca, Belgio, Estonia, Lituania, Slovenia e Repubblica Ceca. Parliamo di sette Stati in tutto, la cui popolazione però corrisponde appena al 12% di quella dell’Unione. Per un via libera valido sull’intero territorio europeo serve il sì di almeno 15 dei 27 Stati membri, che devono rappresentare almeno il 65% dei cittadini dell’Unione.

Ed è qui che la strada di Tesla si complica. Alcuni governi hanno espresso perplessità soprattutto sulla capacità del sistema di rispettare i limiti di velocità e di muoversi correttamente in certi scenari urbani. La Svezia ha chiesto in modo formale di eliminare la possibilità per il software di superare i limiti prima di concedere l’approvazione europea. Anche la Francia ha sollevato dubbi legati alla velocità e alla supervisione del conducente, mentre Spagna, Germania e Italia non hanno riconosciuto l’autorizzazione olandese.

Lo slittamento arriva pochi giorni dopo un test a Bruxelles condotto da un’organizzazione che si occupa della sicurezza di pedoni e ciclisti. Secondo i risultati diffusi dal gruppo, durante le prove il sistema avrebbe oltrepassato il limite di 30 km/h nel 55% dei tratti esaminati, con una velocità media di 44 km/h. Si tratta di una verifica indipendente e non di una valutazione ufficiale dell’Unione Europea, ma la gestione dei limiti resta uno dei temi più dibattuti tra i regolatori.

La prospettiva di vedere il proprio sistema di guida autonoma supervisionata disponibile in tutto il continente si allontana così un’altra volta per l’azienda americana. Il prossimo appuntamento davvero decisivo potrebbe essere quello di dicembre, quando gli Stati membri potrebbero trovarsi finalmente a votare sull’estensione dell’autorizzazione olandese a tutta l’Unione.

Fonte: TecnoAndroid