Bollo auto 2027: i modelli Stellantis esenti sotto gli 80 kW

L’esenzione dal bollo auto nel 2027 coinvolge una fetta consistente della gamma Stellantis, perché la soglia fissata dal decreto intercetta proprio le motorizzazioni più diffuse tra utilitarie e SUV compatti. Il beneficio spetta a un solo veicolo per persona e riguarda tutte le due ruote, di qualsiasi potenza, oltre alle automobili che restano sotto gli 80 kW, cioè circa 109 CV. Dentro ci sono benzina, diesel e ibride, e l’agevolazione vale sia per i proprietari sia per chi guida in leasing o con un contratto di noleggio.

C’è poi un dettaglio non trascurabile per chi possiede più mezzi entro il limite di potenza. In quel caso la sospensione della tassa di possesso si applica soltanto al veicolo meno potente. I marchi del gruppo con modelli idonei sono parecchi e comprendono Citroën, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Leapmotor.

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Citroën, Fiat e Jeep: quali versioni rientrano nella soglia

Partendo da Citroën, la C3 è esente nelle versioni Turbo 100 con cambio manuale e Hybrid 110 con cambio automatico. Stesso discorso per il SUV C3 Aircross Turbo 100 e per la C4 Hybrid 110, mentre sul versante dei veicoli più capienti c’è il nuovo Berlingo diesel da 100 CV. I valori di potenza presi come riferimento sono quelli delle omologazioni indicate nelle schede tecniche ufficiali.

La gamma Fiat è probabilmente quella con più alternative. Rientrano Pandina Hybrid e 500 Hybrid, entrambe da 65 CV (48 kW), poi Grande Panda sia Hybrid da 110 CV sia Turbo 100, la Fiat 600 benzina e Hybrid e infine Qubo L diesel da 100 CV. L’elenco si allungherà con le future Grizzly e Grizzly Fastback spinte dal Turbo benzina da 100 CV, attese nei primi mesi del 2027. Per Jeep c’è Avenger, esente con il 1.2 Turbo benzina da 100 CV abbinato al manuale e con la versione ibrida 1.2 da 110 CV con cambio automatico.

Lancia, Opel, Peugeot e Leapmotor

Anche Lancia Ypsilon beneficia della sospensione, sia con il Turbo 100 CV e cambio manuale a sei marce sia nella variante ibrida da 110 CV. Quest’ultima utilizza il 1.2 da 74 kW con tecnologia a 48 volt e un automatico a doppia frizione con sei rapporti. Passando a Opel, trovano posto la Corsa benzina da 100 CV e Hybrid da 110 CV, il SUV Frontera con le medesime motorizzazioni e il multispazio Combo diesel da 100 CV, disponibile in due lunghezze e fino a sette posti.

Per Peugeot l’esenzione copre la 208 benzina e Hybrid, il SUV 2008 con lo stesso sistema ibrido e il Rifter BlueHDi diesel da 100 CV. Leapmotor, invece, dichiara che tutta la sua gamma endotermica rispetta i requisiti, comprese le versioni REEV Hybrid con range extender. Tra queste figurano B10 e C10 REEV Hybrid, in cui il motore a benzina lavora come generatore per estendere l’autonomia della parte elettrica, restando comunque entro gli 80 kW.

Cosa cambia per chi compra un’auto nel 2027

Con il tetto fissato a 80 kW, una lunga serie di motori molto comuni rientra nel perimetro del bollo auto gratis, dai turbo benzina da 100 CV fino alle unità ibride da 110 CV. La platea è ampia soprattutto perché questi allestimenti coincidono spesso con le versioni d’ingresso, cioè quelle che in Italia si vendono di più.

L’agevolazione vale però per un solo veicolo a persona e soltanto per il 2027, un aspetto che pesa su chi gestisce più auto in famiglia o all’interno di una flotta. Sul fronte dell’usato restano decisive le regole sulla potenza dichiarata, da verificare con attenzione per evitare errori al momento della scelta.

Fonte: TecnoAndroid