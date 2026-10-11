VisionQuest, Jocasta tenuta nascosta: il motivo di Terry Matalas

In vista del debutto di VisionQuest su Disney Plus, Marvel ha deciso di tenere ben nascosto uno dei suoi assi nella manica. Lo showrunner Terry Matalas ha infatti spiegato che Jocasta, l’androide che nei fumetti è legata a doppio filo a Ultron, è stata esclusa di proposito dal materiale promozionale della serie. Nessuna svista quindi, ma una scelta precisa per non rovinare la sorpresa a chi aspetta il nuovo show.

A interpretare il personaggio sarà T’Nia Miller, ed è proprio sull’attrice che si concentrano le parole di Matalas. “Abbiamo volutamente tenuto il suo personaggio fuori da gran parte della promozione della serie perché l’interpretazione di T’Nia è una rivelazione” ha raccontato lo showrunner. “Agghiacciante, ricca di sfumature e persino un po’ straziante. Non vedo l’ora che tutti la vedano.” Un entusiasmo che lascia pensare a un ruolo tutt’altro che marginale all’interno della produzione.

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Nel frattempo, per chi volesse riprendere confidenza con le vicende di Visione prima della nuova avventura, Marvel ha pubblicato gratuitamente su YouTube i primi tre episodi di WandaVision. Un’occasione comoda per ripassare in attesa della premiere.

Jocasta, la compagna progettata da Ultron

Per chi non frequenta le pagine dei fumetti, Jocasta non è certo un nome nuovo. La sua prima apparizione risale a The Avengers numero 162, pubblicato nel lontano 1977. Ultron l’aveva costruita con un obiettivo ben preciso, quello di farne la propria moglie. E per riuscirci non si era fatto scrupoli, arrivando a sottrarre l’energia vitale a Janet van Dyne, meglio conosciuta come la Vespa.

Le cose però non sono andate come il robot sperava. Quando Jocasta ha capito che Janet avrebbe dovuto morire affinché lei potesse vivere, ha avvertito gli Avengers, che hanno sconfitto Ultron senza troppi indugi. Nonostante la sua programmazione la volesse fedele al suo creatore, l’androide ha finito per tradirlo e per diventare un membro non ufficiale della squadra di supereroi.

Nel corso degli anni Jocasta è comparsa spesso in quelle classifiche dedicate ai personaggi dei fumetti che meriterebbero un posto nel Marvel Cinematic Universe, stilate tanto dagli appassionati quanto dalle testate di settore. L’interpretazione di Miller segna il suo primo vero approdo in una produzione live action, un traguardo che molti fan attendevano da tempo.

Una riunione di famiglia dai toni cupi

Le premesse lasciano immaginare un clima piuttosto inquietante. Nella nuova serie Visione e Ultron vivono già sotto lo stesso tetto, e l’ingresso in scena di Jocasta promette di rendere questa strana famiglia di androidi ancora più complicata. C’è poi un dettaglio non da poco da tenere a mente, perché questa versione di Visione non ricorda necessariamente che Ultron è un folle con istinti genocidi.

Una convivenza del genere, con un protagonista ignaro del passato del suo coinquilino e una figura legata al creatore malvagio, sembra fatta apposta per generare tensioni. Il fatto che Marvel abbia scelto di non mostrare Jocasta nei trailer rafforza l’idea che il suo personaggio possa avere un peso importante nello sviluppo della storia di VisionQuest.

Fonte: TecnoAndroid