VisionQuest, il trailer svela Ultron nella mente di Visione

Disney ha pubblicato nelle ultime ore il trailer ufficiale di VisionQuest, la nuova serie Marvel che debutterà su Disney+ il prossimo 14 ottobre. Non si tratta di un progetto qualsiasi, perché questo show ha il compito di chiudere la trilogia aperta nel 2021 con WandaVision, uno dei titoli che più avevano segnato il debutto delle produzioni seriali dello studio sulla piattaforma in streaming. L’attesa intorno al personaggio di Visione è alta da tempo e adesso finalmente il quadro si fa più nitido, con una data precisa da segnare sul calendario e le prime immagini a disposizione dei fan.

Il filmato diffuso da Disney offre un assaggio dell’atmosfera che accompagnerà la storia e conferma l’appuntamento autunnale. Per chi ha seguito il percorso iniziato con WandaVision, l’arrivo di VisionQuest rappresenta la naturale chiusura di un cerchio durato diversi anni, un capitolo finale che riporta al centro della scena una figura sintetica tra le più affascinanti dell’universo Marvel.

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Visione costretto a vivere nell’ombra

La trama ruota attorno a un Visione profondamente cambiato. L’androide è stato riavviato e, dopo essere riuscito a sfuggire a chi voleva trasformarlo in un’arma, ha scelto di vivere lontano da tutto e da tutti, nascosto. Non si tratta però di una semplice fuga. Il personaggio è alla ricerca di un nuovo significato per la propria esistenza, una specie di scopo che dia senso a ciò che è diventato dopo il riavvio.

Per trovare questa direzione, il protagonista sceglie una strada piuttosto particolare e si rivolge alle personalità di intelligenza artificiale integrate nella sua stessa programmazione. Tra queste figurano nomi ben noti al pubblico, come F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e J.A.R.V.I.S., ma anche una presenza decisamente più inquietante. All’interno della sua mente si nasconde infatti Ultron, il famigerato avversario che continua a rappresentare una minaccia anche in questa nuova forma. Il dialogo con queste voci interiori diventa così uno degli elementi chiave del racconto.

La fuga con Thomas Shepard e la minaccia di Ultron

L’equilibrio precario costruito da Visione nella sua vita appartata viene però spazzato via all’improvviso. Una taglia posta sulla sua testa lo obbliga a scappare e a lasciarsi alle spalle il rifugio che si era creato. In questa fuga non sarà solo, perché al suo fianco ci sarà Thomas Shepard, un ragazzo misterioso che potrebbe essere suo figlio reincarnato. Un legame tutto da decifrare, che aggiunge un forte peso emotivo alla vicenda.

Mentre tenta di evitare la cattura, l’androide dovrà fare i conti con diversi fronti aperti contemporaneamente. Da una parte c’è il confronto con la propria natura, una questione che attraversa l’intera serie. Dall’altra c’è la necessità di resistere all’influenza di Ultron, che dall’interno della sua programmazione rischia di condizionarne le scelte. A tutto questo si aggiunge l’enigma che avvolge il giovane compagno di viaggio, un mistero che Visione dovrà provare a risolvere se vuole davvero riuscire a sopravvivere.

Il debutto di VisionQuest su Disney+ è fissato per il 14 ottobre, data in cui gli abbonati potranno scoprire come si concluderà la trilogia nata con WandaVision.

Fonte: TecnoAndroid