Very Mobile punta su 440 Giga, 5G full speed e zero costi extra

Very Mobile amplia il suo catalogo con una proposta che punta a un rapporto qualità-prezzo unico. Parliamo infatti di 440GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese, senza aumenti nel tempo. L’offerta, attivabile fino al 4 dicembre dai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori selezionati, vuole attirare chi cerca una tariffa stabile, senza sorprese e con un livello di trasparenza che il brand rivendica come uno dei suoi punti di forza.

La struttura del piano segue infatti l’impostazione classica di Very Mobile, ossia niente costi nascosti, nessun extra involontario e rinnovo sempre nella stessa data del mese. Nel caso in cui i Giga vengano esauriti, la navigazione viene bloccata automaticamente, evitando addebiti indesiderati. L’utente può però far ripartire il mese tariffario tramite l’app con l’opzione “Rinnova ora”.

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Very Mobile punta su zero vincoli e semplice gestione

La connettività è uno degli elementi centrali dell’offerta. Very Mobile utilizza la rete 5G con copertura fino al 97% della popolazione italiana e promette ottime prestazioni. È previsto anche l’hotspot senza limiti, la compatibilità con SIM fisica o eSIM e la possibilità di attivare la linea tramite SPID, CIE o video-identificazione.

La proposta da 9,99 euro si inserisce in una linea commerciale che punta molto sulla semplicità d’uso e sull’assenza di vincoli contrattuali. Il cliente può cambiare offerta quando vuole, senza costi per la modifica del piano, mentre i servizi a pagamento e gli abbonamenti indesiderati risultano bloccati di default per evitare attivazioni accidentali.

Per quanto riguarda l’estero, Very Mobile offre 12,6 Giga per il roaming in Unione Europea, oltre a minuti e SMS illimitati. La qualità della navigazione dipende naturalmente dalla rete del Paese visitato, ma il funzionamento del piano resta invariato rispetto all’Italia. La gestione della promo è affidata all’app ufficiale e all’assistenza telefonica gratuita, pensata per semplificare la gestione del credito, dei rinnovi e delle funzioni della SIM. L’attivazione è possibile sia online, con spedizione gratuita della SIM entro pochi giorni, sia nei negozi fisici presenti sul territorio nazionale.