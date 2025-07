Con Very Mobile scopri subito Internet ultraveloce e senza vincoli

Navigare a tutta velocità, senza temere brutte sorprese e con la libertà di cambiare idea in qualsiasi momento. È questo il cuore della proposta firmata Very Mobile, una nuova offerta pensata per chi desidera una connessione potente e sicura, al costo fisso e invariabile di 9,99€ al mese. Con 440GB, minuti illimitati e 200 SMS, l’utente ha tutto ciò che serve per comunicare, lavorare, guardare video in alta definizione e giocare online senza interruzioni. Il tutto supportato dalla rete 5G, disponibile in ampia parte del territorio italiano.

Zero costi imprevisti, rete stabile e assistenza reale: la rivoluzione mobile secondo Very

Questa offerta, attivabile fino al 7 luglio, è rivolta ai nuovi numeri e può essere attivata online o in uno dei 3.000 negozi Very sparsi in tutta Italia. L’acquisto è semplice e immediato. L’utente può scegliere una SIM fisica, consegnata gratuitamente in cassetta postale, oppure una eSIM virtuale, ricevuta via email con QR code. La procedura di attivazione avviene attraverso SPID, CIE o video identificazione. La velocità nella consegna e l’assenza di costi di spedizione rendono il passaggio a Very ancora più comodo.

Very Mobile ha scelto una filosofia di trasparenza totale. I costi nascosti sono eliminati. Infatti se i Giga finiscono, la navigazione viene bloccata automaticamente, evitando sorprese. L’utente può rinnovare la propria offerta in ogni momento direttamente dall’app, che consente anche di attivare la ricarica automatica, così da non preoccuparsi più di scadenze o tagli alla connessione.

Con una copertura del 99,7% della popolazione in 4G e oltre il 97% in 5G, Very garantisce un servizio stabile e performante. L’offerta include l’hotspot, servizi come “Ti ho cercato” e “RingMe”, oltre all’uso in roaming in Europa grazie a 12,6GB disponibili insieme a minuti e SMS. In più, i servizi a pagamento sono bloccati per evitare attivazioni involontarie. Chi è già cliente può cambiare offerta senza costi aggiuntivi. Non esistono distinzioni tra nuovi e vecchi utenti, tutti godono delle stesse condizioni vantaggiose. E in caso di problemi, l’assistenza è facilmente raggiungibile via app, sito o numero dedicato. Very Mobile si conferma così un operatore attento, moderno e completamente incentrato sulla soddisfazione del cliente.