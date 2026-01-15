VARMBLIXT: ecco la lampada Ikea a forma di ciambella e super smart

La linea VARMBLIXT di Ikea torna con un aggiornamento che ne preserva l’estetica riconoscibile, intervenendo sulla tecnologia e sulla percezione della luce. La celebre lampada a forma di ciambella in vetro bianco opaco viene affiancata da una versione smart capace di offrire luce dimmerabile e colori dinamici, senza alterare le proporzioni originali. La superficie opaca modifica il modo in cui la luce si diffonde, lasciandola filtrare con delicatezza dall’interno invece di riflettersi all’esterno. Secondo la designer Sabine Marcelis, l’attenzione si è spostata sulle potenzialità espressive della forma, esplorando una luce più morbida e avvolgente, coerente con l’identità del progetto iniziale. L’idea resta quella di una presenza discreta, capace di dialogare con lo spazio attraverso sfumature e intensità calibrate.

Colori, transizioni e controllo intelligente

La nuova VARMBLIXT Ikea smart integra compatibilità Matter, aprendo all’interazione con ecosistemi domotici avanzati. Il controllo può avvenire tramite telecomando BILRESA, con dodici tonalità preimpostate, oppure attraverso l’app IKEA Home Smart collegata all’hub DIRIGERA, che consente l’accesso a oltre quaranta colori. Marcelis ha selezionato personalmente i colori, spaziando tra bianco regolabile, ambra luminosa, rosso caldo, rosa tenue, lavanda freddo, turchese e gialli delicati. L’elemento distintivo risiede nelle transizioni, studiate per evitare cambi bruschi. La luce scorre lentamente tra le sfumature, modificando gradualmente l’atmosfera dell’ambiente e accompagnando i diversi momenti della giornata con continuità visiva.

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Accanto alla ciambella smart arriva anche la versione a sospensione, pensata per offrire una variazione progressiva delle temperature di luce bianca. Il passaggio avviene da una luce diurna più fredda a una tonalità calda e dorata, simile a quella di una candela, mantenendo lo stesso principio di gradualità. La VARMBLIXT originale resta in catalogo, affiancata dalle nuove proposte, sottolineando la volontà di ampliare la gamma senza sostituire un prodotto già riconoscibile. Il debutto sul mercato è previsto per aprile, con prezzi indicativi di 90 euro per la lampada a ciambella smart e 140 euro per la sospensione.