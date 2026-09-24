Vaccini COVID per bambini, CDC blocca le dosi negli USA

I vaccini COVID-19 per i bambini negli Stati Uniti sono finiti in un limbo burocratico proprio mentre inizia la stagione dei virus respiratori e partono le campagne vaccinali autunnali. I Centers for Disease Control and Prevention hanno rinviato senza spiegazioni la distribuzione delle dosi a un programma federale chiave e ad alcuni stati, lasciando più della metà dei minori americani senza certezze su come e quando potranno ricevere la vaccinazione di quest’anno.

Di norma il CDC consente agli stati di ordinare i vaccini stagionali appena disponibili attraverso il programma federale Vaccines for Children, che fornisce dosi gratuite ai bambini non assicurati, sottoassicurati, idonei a Medicaid o appartenenti alle popolazioni indigene. Si parla di circa 52 per cento di tutti i bambini statunitensi. Un numero enorme, che da solo spiega perché un ritardo amministrativo di questo tipo si trasformi rapidamente in un problema sanitario concreto.

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Vaccini COVID per bambini: gli stati che comprano tutto tramite il programma federale

Il nodo si complica perché almeno 11 stati e un territorio americano aderiscono a un programma di acquisto universale dei vaccini. In pratica comprano le dosi per tutti i bambini, a prescindere dalla capacità di pagare o dalla copertura assicurativa, sfruttando gli stessi contratti previsti per il Vaccines for Children. L’elenco comprende Alaska, Connecticut, Hawaii, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Mexico, Rhode Island, Vermont, Washington, Wyoming e le Samoa Americane.

“Il ritardo del VFC significa ritardi nella capacità di questi stati di procurarsi il vaccino per tutti i bambini”, ha spiegato Demetre Daskalakis, ex direttore del National Center for Immunization and Respiratory Diseases del CDC e oggi chief medical officer al Callen Lorde Community Health Center.

Il Dipartimento della Salute ha fatto sapere che “il CDC non ha ancora finalizzato le decisioni di approvvigionamento per i vaccini COVID-19 attraverso i programmi Vaccines for Children e Section 317”. Nessuna risposta sul perché di questo stallo. Nella nota però compare una frase che suona come un indizio: l’impegno sarebbe quello di garantire che i vaccini acquistati con fondi federali siano “appropriati per le popolazioni che quei programmi servono”. Altre informazioni, promettono, arriveranno “presto”.

La linea di Robert F. Kennedy Jr. sui vaccini

Il dipartimento è guidato da Robert F. Kennedy Jr., attivista antivaccinista di lunga data, e il ritardo si incastra perfettamente nella sua storia personale. Ha definito falsamente i vaccini contro il COVID “i più letali mai realizzati” e ha provato ad attribuire loro la morte di alcuni bambini, senza uno straccio di prova a sostegno.

Nel 2021, in piena pandemia, aveva presentato una petizione alla Food and Drug Administration per revocare l’autorizzazione ai vaccini COVID e bloccare qualsiasi altra approvazione, sostenendo che i rischi superassero i benefici. Nello stesso documento chiedeva di promuovere l’ivermectina, un antiparassitario, e l’idrossiclorochina, un antimalarico, entrambi risultati inefficaci e potenzialmente rischiosi negli studi clinici più ampi e rigorosi. L’anno scorso ha poi revocato in autonomia le raccomandazioni sui vaccini COVID per i bambini e in gravidanza, e nell’autunno precedente aveva già temporeggiato a lungo prima di firmare le indicazioni del CDC.

Cosa dicono oggi le raccomandazioni

Dopo che un giudice federale ha annullato molte delle modifiche introdotte da Kennedy alle linee guida, il calendario vaccinale del CDC prevede che i bambini sani dai 6 mesi ai 17 anni possano vaccinarsi attraverso una “decisione clinica condivisa”, mentre per i bambini con immunodepressione moderata o grave la vaccinazione resta raccomandata.

Le principali società mediche vanno oltre. Le raccomandazioni per la stagione 2026/2027 sono state elaborate insieme da American Medical Association, Vaccine Integrity Project, American Academy of Pediatrics, American Academy of Family Physicians, American College of Obstetricians and Gynecologists e Infectious Diseases Society of America. Per i bambini dai 2 ai 18 anni consigliano il vaccino a chi è a rischio più alto o semplicemente lo desidera, ma insistono con forza su tutti i neonati tra i 6 e i 23 mesi.

“I bambini più piccoli restano ad alto rischio di malattia grave”, ha scritto l’American Academy of Pediatrics. Il tasso di ospedalizzazione dei lattanti tra i 6 e gli 11 mesi nella stagione 2024/2025 è stato superiore a quello degli adulti tra i 50 e i 64 anni. E la maggior parte dei bimbi finiti in ospedale era sana: tra ottobre 2022 e aprile 2024, solo circa 42 per cento dei ricoverati tra i 6 e i 23 mesi aveva una condizione preesistente.

Roberta DeBiasi, alla guida del sottogruppo COVID del Committee on Infectious Diseases dell’AAP, ha riassunto così: “Se si guarda alla gravità della malattia, al numero di ospedalizzazioni e a quanti bambini servirebbe vaccinare per evitarle, siamo davvero sugli stessi livelli degli adulti più anziani”.

Fonte: TecnoAndroid