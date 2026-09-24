For Honor gratis su PC fino al 28 settembre con Ubisoft

Chi ha un PC e un po’ di voglia di menare fendenti può portarsi a casa For Honor gratis, perché Ubisoft ha deciso di regalare l’edizione standard del suo gioco di combattimenti all’arma bianca fino al 28 settembre. Nessun costo aggiuntivo, nessun abbonamento, nessuna formula nascosta: basta un account e la voglia di aggiungere un altro titolo alla collezione. L’unica condizione, ovvia, è disporre di una macchina compatibile, anche se parlando di un gioco uscito nel 2017 le probabilità di incappare in problemi sono piuttosto basse. Non si sa mai, però, meglio dare un’occhiata ai requisiti prima di lanciarsi.

L’iniziativa rientra nei saldi dell’Ubisoft Store organizzati per il 40° anniversario del marchio, una ricorrenza che l’editore ha deciso di festeggiare con una valanga di sconti sul catalogo e, appunto, con un regalo che vale la pena raccogliere. Il riscatto avviene direttamente dalla pagina ufficiale dedicata al gioco, e da lì ci si può poi spostare sulla homepage del negozio per curiosare tra le altre offerte.

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Cinque fazioni, spade e tanta pazienza

For Honor appartiene a una stagione ben precisa della storia di Ubisoft, quella in cui l’azienda investiva con più convinzione su nuove proprietà intellettuali invece di appoggiarsi solo ai marchi già consolidati. Il risultato fu un titolo curioso, difficile da incasellare: una specie di simulatore di duelli medievali dove il ritmo conta più della velocità dei riflessi puri, con un sistema di guardie e parate che ha fatto scuola e che, agli inizi, mandò in crisi parecchi giocatori abituati ad altro.

Le fazioni disponibili sono cinque: Cavalieri, Samurai, Vichinghi, Outlanders e Wu-Lin. Ognuna porta con sé un proprio stile di combattimento, armi differenti e un approccio riconoscibile agli scontri. Il cuore dell’esperienza resta il multiplayer, dove la maggior parte della community ha passato migliaia di ore, ma il pacchetto comprende anche una campagna per giocatore singolo e contenuti PvE, oltre alle classiche modalità PvP. Insomma, chi non ama buttarsi subito nella mischia contro altri utenti ha comunque materiale su cui lavorare prima di affrontare gli scontri online.

Una community che resiste nel 2026

Chiaro, i numeri d’oro sono un ricordo lontano. Il periodo di massima popolarità di For Honor si colloca tra il 2017 e il 2018, quando il titolo riusciva a tenere insieme una base di giocatori molto vasta. Da allora l’attenzione si è ridimensionata, come capita praticamente a ogni gioco competitivo con qualche anno sulle spalle, ma l’attività non si è mai fermata. Su Steam il gioco ha toccato di recente un picco di circa 8.000 giocatori contemporanei, un dato che basta e avanza per trovare partite senza attese infinite anche adesso, nel 2026.

Dietro questa longevità ci sono quasi dieci anni di aggiornamenti costanti, che hanno rimaneggiato bilanciamenti, introdotto nuovi eroi, mappe, eventi stagionali e modalità. Il gioco che si riscatta oggi non somiglia più troppo a quello del lancio, e questo è un vantaggio per chi arriva adesso: c’è una quantità di contenuti che all’epoca non esisteva nemmeno sulla carta. Certo, significa anche affrontare avversari che praticano quel sistema di combattimento da anni, cosa che rende le prime ore online piuttosto ruvide. Il regalo va riscattato entro il 28 settembre dalla pagina ufficiale, e una volta aggiunto all’account rimane disponibile in modo permanente. Chi vuole approfittare anche del resto delle promozioni Ubisoft legate all’anniversario trova il punto di partenza sulla homepage dello store, dove sono raccolti gli sconti applicati al catalogo dell’editore.

Fonte: TecnoAndroid