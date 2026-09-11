UGREEN HomeAgent: il NAS diventa il cervello AI della casa

Con HomeAgent UGREEN prova a cambiare le regole del gioco nel salotto di casa, portando il NAS domestico ben oltre il ruolo di semplice archivio di file. La presentazione è arrivata a Berlino, nella cornice di IFA 2026, dove il produttore ha alzato il velo su una linea AIoT costruita attorno a un principio che suona quasi come una dichiarazione di intenti: l’elaborazione dell’intelligenza artificiale resta dentro le mura domestiche, senza viaggi verso server remoti.

La famiglia annunciata comprende tre hub di intelligenza artificiale locale, un gruppo di telecamere, una cornice fotografica smart e uno speaker vocale. Non un accessorio isolato, quindi, ma un ecosistema pensato per parlare la stessa lingua e per appoggiarsi a un cervello centrale che vive in casa. È la differenza sostanziale rispetto a buona parte dei dispositivi connessi che popolano gli appartamenti, abituati a spedire dati altrove per poi restituire una risposta.

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Il NAS che diventa cervello della casa

Per anni il NAS è stato una scatola silenziosa in un angolo, utile a conservare foto, backup e film. UGREEN prova a spostare il baricentro: quella stessa scatola diventa il punto in cui l’intelligenza artificiale lavora davvero, analizzando e organizzando senza appoggiarsi a servizi esterni. Un cambio di prospettiva che tocca un nervo scoperto, quello della privacy, perché ogni immagine catturata da una telecamera o ogni comando pronunciato a voce resta materiale sensibile.

L’idea di HomeAgent ruota proprio attorno a questo passaggio. Gli hub non sono pensati come semplici ripetitori di segnale, ma come unità capaci di gestire in autonomia il carico di lavoro richiesto dalle funzioni intelligenti. Le telecamere, la cornice fotografica e lo speaker diventano i terminali di un sistema che ha il proprio centro di calcolo a pochi metri di distanza, non a migliaia di chilometri.

Perché la scelta del locale pesa più di quanto sembri

Chi ha provato ad affidare la sorveglianza di casa a una telecamera collegata al cloud conosce bene il compromesso: comodità immediata, ma anche abbonamenti, dipendenza dalla connessione e la sensazione poco piacevole che le proprie immagini finiscano su un server gestito da qualcun altro. La proposta UGREEN punta esattamente su quel disagio diffuso, offrendo un’alternativa in cui il flusso dei dati non esce dal perimetro domestico.

C’è poi un aspetto pratico che vale la pena sottolineare. Un sistema che elabora in locale non smette di funzionare quando la linea internet fa i capricci, e non dipende dalle scelte commerciali di un fornitore di servizi che oggi offre una funzione gratuita e domani la mette dietro un paywall. La cornice fotografica smart e lo speaker vocale completano il quadro di una casa connessa che dovrebbe restare operativa a prescindere.

Un ecosistema pensato per crescere

La strategia mostrata a IFA 2026 racconta di un’azienda che non vuole più essere identificata soltanto con cavi, caricatori e accessori. La linea AIoT rappresenta un salto verso un territorio dove servono software, integrazione tra dispositivi e una visione di lungo periodo su come le persone useranno la tecnologia in casa.

I tre hub di intelligenza artificiale costituiscono la spina dorsale del progetto, con le telecamere a fare da occhi e lo speaker da interfaccia vocale. Il tutto tenuto insieme dalla promessa che nessuna informazione prenda la strada del cloud, una scelta che a Berlino UGREEN ha voluto mettere in primo piano fin dalle prime battute della presentazione.