Kia EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT: tre elettriche sportive a Bruxelles

Al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026 Kia ha alzato il sipario su tre nuove elettriche in versione GT, ovvero EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT, portando a cinque il numero di modelli sportivi a batteria del marchio coreano. Fino a ieri il club era riservato a EV6 GT ed EV9 GT, due auto posizionate piuttosto in alto come prezzo e dimensioni. Adesso la filosofia GT scende su segmenti più abbordabili, quelli dove si vendono davvero i numeri grossi in Europa.

I tre modelli coprono corpi vettura diversi. EV3 GT è un SUV compatto, EV4 GT è una hatchback, EV5 GT è un C-SUV. Il denominatore comune è la trazione integrale con doppio motore e un pacchetto tecnico pensato per rendere la guida elettrica meno anonima, che poi è la critica più frequente rivolta alle auto a batteria quando si parla di divertimento al volante.

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Cosa c’è sotto il cofano delle nuove Kia GT

Su tutte e tre le vetture Kia ha montato lo stesso arsenale. C’è la GT Mode, modalità di guida dedicata alla sportività, il Launch Control per le partenze da fermo, il Virtual Gear Shift che simula la progressione dei rapporti di un cambio tradizionale e l’Active Sound Design, che genera un feedback sonoro legato a velocità, accelerazione e coppia. Chiamatelo pure finto, ma serve a dare un riferimento all’orecchio mentre si spinge. Le sospensioni sono a controllo elettronico e sono state messe alla prova su strade di Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, sia con il caldo sia con il freddo. Completa il quadro l’Electric Dynamic Torque Vectoring Control, che distribuisce la coppia sui singoli assi e sulle singole ruote per tenere l’auto più stabile in curva. Le modalità di guida sono tre, Normal, Sport e GT, ognuna con tarature diverse per sospensioni e risposta dinamica.

Potenze, autonomie e tempi di ricarica

EV3 GT eroga 215 kW, pari a 292 CV, con 468 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h arriva in 5,7 secondi e la velocità massima si ferma a 170 km/h. La batteria da 81,4 kWh dichiara 501 km di autonomia WLTP, dato che il reparto ricerca e sviluppo Kia sta ancora rivedendo. Per la ricarica rapida dal 10 all’80% servono 31 minuti.

EV4 GT parte dalla stessa base, 215 kW e 468 Nm, ma la carrozzeria da hatchback le regala un decimo in accelerazione, quindi 5,6 secondi da 0 a 100 km/h. L’autonomia WLTP sale a 505 km, la punta massima resta di 170 km/h e la ricarica rapida dal 10 all’80% richiede sempre 31 minuti, con la stessa batteria da 81,4 kWh.

In cima alla famiglia si piazza EV5 GT, con doppio motore da 225 kW, cioè 306 CV, e 480 Nm. Qui il peso si sente, perché lo 0 a 100 km/h arriva in 6,2 secondi, però la velocità massima cresce a 180 km/h. La batteria da 81,4 kWh permette fino a 476 km nel ciclo WLTP e la ricarica rapida dal 10 all’80% si chiude in 30 minuti.

Dentro l’abitacolo e sul fronte software

Esteticamente le tre GT si riconoscono per i sedili sportivi semi avvolgenti, i dettagli in verde neon, il volante dedicato GT e i cerchi da 20 pollici. Anche le interfacce digitali sono specifiche per la versione sportiva, quindi non si tratta soltanto di un badge appiccicato sul portellone.

Sul lato connettività Kia ha previsto il pagamento a bordo per alcuni servizi e l’accesso ai contenuti in streaming come Netflix, YouTube e Disney+. Ci sono poi gli aggiornamenti da remoto per infotainment e funzionalità del veicolo, scaricabili senza dover passare dall’officina. Con questa mossa la casa coreana estende la propria offerta elettrica sportiva in Europa a fasce di mercato più accessibili rispetto a quelle occupate da EV6 GT ed EV9 GT.