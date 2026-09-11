Spotify, lo shuffle non è casuale: 72 brani nello stesso ordine

Lo shuffle di Spotify non sarebbe casuale come lascia intendere il nome, e questa volta l’accusa non arriva da una sensazione a pelle ma da un’analisi fatta con i numeri sotto gli occhi. La sensazione di ritrovare sempre le stesse canzoni, sempre nello stesso ordine, viene di solito archiviata come un inganno della memoria. Un utente ha deciso di verificare, ha scaricato la cronologia dei propri ascolti e ha trovato qualcosa che non torna.

La storia parte da un dettaglio banale: l’utente Reddit Driftking_88 si è accorto di riuscire a indovinare con buona precisione quale brano sarebbe partito dopo. Non una volta, ma con una certa regolarità. Invece di lasciar correre, ha richiesto la cronologia estesa degli ascolti e ha incrociato tre elementi: gli orari precisi di riproduzione, gli identificativi dei brani e il contesto della playlist da cui partivano. Il risultato è piuttosto secco. Una sequenza di 72 canzoni riprodotta esattamente nello stesso ordine in due giorni consecutivi, e non su una playlist da quaranta pezzi ma su una da 2.000 brani.

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Il dato che rende difficile parlare di coincidenza

Il particolare più scomodo è che tutto questo è avvenuto con l’opzione Fewer Repeats attiva, quella che in teoria dovrebbe fare esattamente il contrario, cioè limitare le ripetizioni. Nessun cambio di dispositivo, nessun cambio di playlist, nessuna variabile strana in mezzo. E non si tratta di un episodio unico: lo stesso utente ha individuato blocchi più piccoli ma altrettanto sospetti, come 27 brani su 30 che combaciavano con una coda ascoltata in precedenza. Su una libreria da duemila titoli, la probabilità che una sequenza così lunga si ripeta identica per puro caso è talmente bassa da rendere l’ipotesi della coincidenza poco credibile. È come se l’applicazione, invece di mescolare di nuovo il mazzo, avesse riavvolto il nastro e premuto play.

Cache aggressiva o casualità solo apparente

Sul perché accada, le ipotesi in campo sono due e nessuna delle due è particolarmente rassicurante. La prima riguarda la cache delle code di riproduzione: Spotify potrebbe conservare in memoria le sequenze già generate e riproporle invece di calcolarne di nuove, magari per risparmiare risorse. La seconda è più tecnica ma anche più radicale, e chiama in causa il cosiddetto seme casuale, quel valore di partenza che serve agli algoritmi per generare numeri apparentemente imprevedibili. Se il seme resta sempre lo stesso, l’ordine dei brani sarà sempre lo stesso. La casualità, in quel caso, esiste soltanto sulla carta. Il punto di arrivo però non cambia: con 2.000 canzoni a disposizione, il servizio finisce per pescare sempre dallo stesso sottoinsieme ristretto, e nella stessa sequenza. Da qui la sensazione, tutt’altro che immaginaria, di girare in tondo dentro la propria libreria.

Una vecchia questione che torna a bussare

Le segnalazioni su questo comportamento circolano da anni nei forum e nelle community, ma finiscono quasi sempre nello stesso cassetto, quello del bias cognitivo. Il ragionamento è noto: il cervello umano nota le ripetizioni e ignora tutto il resto, quindi percepisce schemi dove non ce ne sono. È una spiegazione legittima, e in molti casi corretta. Solo che davanti a timestamp e identificativi allineati diventa difficile continuare a usarla come risposta a tutto.

Vale la pena ricordare che Spotify ha già messo mano allo algoritmo di shuffle in passato, e per il motivo opposto. La casualità pura, quella vera, tendeva a raggruppare più brani dello stesso artista di fila, e agli utenti sembrava tutto fuorché casuale. La correzione fu uno shuffle più distribuito, pensato per spalmare meglio i pezzi lungo la coda. Qualcosa nel meccanismo attuale, però, sta generando l’effetto contrario: non varietà, ma cicli che si ripetono.

Nel frattempo la reazione più diffusa tra chi si è accorto del problema è la più pratica possibile. Diversi utenti hanno spento lo Smart Shuffle e sono tornati a gestire la coda a mano, scegliendo cosa ascoltare e in che ordine, senza affidarsi a un algoritmo che promette caso e sembra restituire abitudine.