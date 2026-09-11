Suunto Run 2: 35 grammi, mappe offline gratis e nuovo cardio

Con Suunto Run 2 il marchio finlandese prova a togliere peso dal polso senza togliere niente alle funzioni: 35 grammi sulla bilancia, mappe offline gratuite in tutto il mondo e un sensore cardio completamente ridisegnato. Accanto all’orologio arriva anche la Smart Heart Rate Belt 2, la prima fascia cardio nuova di Suunto dopo più di dieci anni, che si spinge oltre il semplice battito e comincia a leggere anche la tecnica di corsa. Il progetto dietro Suunto Run 2 è dichiarato: non farsi sentire mentre si corre. Cassa da 35 grammi, spessore di 11,7 millimetri, lunetta in acciaio inossidabile, vetro Gorilla Glass e impermeabilità fino a 5 ATM. Compatto ma non fragile, insomma, adatto a essere tenuto al polso anche di notte per il monitoraggio del sonno.

Display più luminoso, batteria più generosa e mappe direttamente al polso

Il pannello AMOLED da 1,32 pollici arriva a 2.000 nit, una luminosità tre volte superiore rispetto al modello precedente. Vuol dire ritmo, distanza e frequenza cardiaca leggibili anche a mezzogiorno con il sole in faccia, con numeri grandi e nessuna necessità di rallentare per capire cosa dice lo schermo. La batteria guadagna il 29% di capacità, per circa 10 giorni di uso quotidiano con allenamento e fino a 24 ore con GNSS dual band attivo. Una settimana piena di preparazione senza cercare il caricabatterie, praticamente.

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Il pezzo forte sta sotto la cassa: un sensore cardio ottico a 12 canali, sistemato dietro un vetro curvo 2.5D, che alza l’asticella della precisione dalla corsa lenta di scarico fino agli intervalli più cattivi. È un cambio di passo rispetto al primo Suunto Run, che per dati davvero affidabili chiedeva spesso l’aiuto di una fascia pettorale. Qui la misurazione al polso si è comportata molto bene nei test preliminari. Il modulo satellitare di nuova generazione aggancia i segnali L1 e L5 su GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS, con una traccia più aderente al percorso reale.

La novità che fa più rumore riguarda le mappe offline, gratuite e disponibili per tutto il mondo, funzione che finora era riservata ai modelli più costosi come Race 2 e Vertical 2. Si scaricano sull’orologio e lavorano interamente dal polso, quindi si può esplorare una città nuova o allontanarsi dai soliti sentieri lasciando il telefono a casa. E già che il telefono resta a casa, la musica si salva direttamente sul dispositivo e si ascolta con cuffie wireless. Sul fronte allenamento la dotazione è ampia. EnergySense mette a confronto lo sforzo del momento con la capacità residua, Live Finish Prediction stima il tempo di arrivo osservando il ritmo, Training Plan traduce un obiettivo come la maratona sotto le 4 ore in sessioni concrete. Training Zone raccoglie carico di lavoro, HRV, sonno e recupero in una sola schermata, mentre la Marathon Mode porta con sé il Ghost Runner per tenere il passo sotto controllo dal via all’arrivo.

Smart Heart Rate Belt 2, quasi un pod per le dinamiche di corsa

La nuova fascia lavora su base ECG e riconosce gli artefatti del complesso QRS nella lettura di frequenza cardiaca e intervalli R-R, con una struttura del nastro toracico rivista per schermare il rumore ESD. Il risultato è una traccia stabile durante ripetute, allunghi e sforzi prolungati, con dati R-R puliti che alimentano anche ZoneSense per interpretare l’intensità.

La differenza vera sta nell’IMU a sei assi, che aggiunge la misurazione della tecnica: cadenza, tempo di contatto al suolo, oscillazione verticale, tempo di volo, rapporto GCT/FT e bilanciamento tra piede destro e sinistro. Diventa possibile osservare come la corsa si deforma con la velocità e con la stanchezza. La memoria interna a rotazione tiene fino a 20 ore di dati e un orologio Suunto compatibile li recupera in base al timestamp, salvando la continuità anche dopo una caduta momentanea del segnale. Bluetooth 5.4, fino a tre connessioni Bluetooth Low Energy simultanee, autonomia intorno alle 460 ore, dettagli in silicone antiscivolo e resistenza all’acqua certificata a 30 metri.

Prezzi e colorazioni

Suunto Run 2 è disponibile da oggi sui canali diretti del marchio e presso i rivenditori di articoli da running e outdoor, a 299 euro nella versione da 4GB e 349 euro in quella da 64GB, nelle colorazioni All Black, Feather Gold e Aloe Green. La Smart Heart Rate Belt 2 costa 99 euro. Nella confezione dell’orologio ci sono cinturino in silicone Athletic 6 da 22 mm in taglia S/M, guida rapida, cavo di ricarica USB-C e documentazione. Il lancio fa parte della campagna See the Run Ahead, con il maratoneta olimpico statunitense Clayton Young come testimonial.