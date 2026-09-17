UEFA Euro 2028 su Sky e NOW: tutte le 51 partite in diretta

Tutte le partite di UEFA Euro 2028 si vedranno su Sky e in streaming su NOW, con un pacchetto che comprende anche una parte delle qualificazioni e diverse gare della Nations League. L’annuncio è arrivato oggi, 16 settembre 2026, e va a sommarsi a quanto l’emittente già trasmette sul fronte delle coppe europee per club, allargando la copertura al calcio delle nazionali maschili.

Nel dettaglio, Sky Italia si è assicurata i diritti del campionato europeo del 2028, quelli degli European Qualifiers che portano al torneo e quelli della UEFA Nations League 2026/2027. Un blocco compatto, che copre praticamente tutto il percorso: dalle amichevoli di preparazione fino alla finale.

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Le 51 partite dell’Europeo tra Regno Unito e Irlanda

La rassegna continentale si giocherà tra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda dal 9 giugno al 9 luglio 2028. In Italia tutte le 51 partite andranno su Sky e in streaming su NOW, con 24 incontri in esclusiva assoluta. Le restanti 27 sono invece in co esclusiva e, pur in assenza di una comunicazione ufficiale, dovrebbero essere trasmesse anche in chiaro dalla Rai. Alcuni documenti ufficiali degli anni scorsi indicavano infatti che la TV pubblica aveva già messo le mani sui diritti in chiaro di Euro 2028, dopo quelli di Euro 2024, il che significa una selezione limitata di gare, comprese tutte quelle della Nazionale italiana in caso di qualificazione.

Prima dell’appuntamento del 2028, il percorso passa dalle qualificazioni, che partiranno a marzo 2027. Su Sky e NOW arriveranno i migliori incontri tra nazionali straniere nella fase a gironi e negli spareggi, insieme alle principali amichevoli internazionali che precederanno l’Europeo. Sul fronte UEFA Nations League 2026/2027, il via è fissato per il 24 settembre 2026: visibili le sfide più interessanti tra nazionali estere nella fase a gironi, mentre le Finals di giugno 2027 saranno trasmesse integralmente, comprese le eventuali partite degli Azzurri. A completare il quadro ci sono gli highlights di tutti i match, mentre nei locali e negli hotel abbonati a Sky Business le gare del nuovo accordo saranno disponibili per intero.

Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment di Sky Italia, ha spiegato: “Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo che arricchisce ulteriormente l’offerta europea della Casa dello Sport e conferma Sky come premium partner di UEFA. Per chi, come Sky, è la casa dei grandi campioni del calcio europeo, Nations League, European Qualifiers e EURO 2028 sono un palcoscenico fondamentale per il racconto del talento e delle performance di questi supereroi. Ma questa acquisizione significa anche credere nella strada verso la riconquista del calcio italiano del suo posto continentale o globale, accompagnare il pubblico alla scoperta dei giocatori che, indossando la maglia azzurra, hanno il compito di ripristinare l’onore del calcio italiano per Nazionali. Un racconto che va in continuità con la decisione che Sky Sport sia il luogo in cui le maglie azzurre, di tutte le discipline, sono protagoniste. Un nuovo impegno verso i nostri abbonati, che potranno continuare a godere di un ecosistema editoriale unico, capace di unire sport, intrattenimento, informazione e produzioni originali”.

Sul campo, il racconto seguirà la nuova Nazionale italiana di Roberto Mancini, che ha come obiettivo il ritorno a Wembley, lo stadio del trionfo azzurro del 2021, edizione anch’essa raccontata dall’emittente. Proprio a Wembley si giocheranno 8 partite del torneo del 2028, semifinali e finale incluse.

Il modello scelto è quello della cronaca “always on” di Sky Sport: inviati al seguito della Nazionale in ritiro, a Coverciano e nelle trasferte europee, copertura distribuita lungo tutta la giornata, pre e postpartita in diretta con interviste, commenti e immagini delle gare degli Azzurri in Nations League e nelle Qualifiers, sempre con studi dedicati prima e dopo il fischio finale. La copertura editoriale, infine, sarà multipiattaforma e partirà da Sky Sport 24, con la sua finestra sempre aperta sulle news, per proseguire sul sito e sui canali social ufficiali di Sky Sport.