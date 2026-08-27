Xiaomi REDMI Note 17 Series ufficiale: 4 modelli e batteria da 9.210mAh

Xiaomi presenta la REDMI Note 17 Series, nuova generazione della linea di smartphone più venduta del brand, con quattro modelli tra cui il primo Pro Max in assoluto della storia REDMI. Il lancio segna anche un traguardo simbolico: la serie REDMI Note ha superato i 500 milioni di dispositivi venduti nel mondo, un dato che consolida la sua posizione tra le linee più diffuse del mercato Android.

La gamma è disponibile da oggi a partire da 249,90 euro per il REDMI Note 17 base, fino a 599,90 euro per il REDMI Note 17 Pro Max 5G, passando per REDMI Note 17 Pro 5G da 499,90 euro e REDMI Note 17 5G da 349,90 euro.

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REDMI Titan Quality: prima certificazione TÜV SÜD 5-star per uno smartphone

I due modelli Pro sono i primi dispositivi del settore a ottenere la Certificazione TÜV SÜD 5-star Titan Quality, standard sviluppato in collaborazione con l’ente tedesco che convalida tre dimensioni di affidabilità a lungo termine: resistenza alle cadute, resistenza all’acqua e prestazioni della batteria, attraverso test di laboratorio e sul campo rigorosi. I modelli non-Pro ottengono invece la TÜV SÜD 5-star Battery Performance, focalizzata sulla sola longevità della batteria.

Batteria da 9.210mAh: la più grande mai realizzata da Xiaomi in Europa

Il REDMI Note 17 Pro Max 5G monta una batteria da 9.210 mAh, la più capiente mai realizzata da Xiaomi sul mercato europeo, abbinata a HyperCharge da 100W e ricarica inversa da 27W. L’autonomia dichiarata arriva fino a tre giorni con una singola carica, con soli 20 minuti necessari per una giornata intera di utilizzo. Il REDMI Note 17 Pro 5G integra una batteria da 8.340 mAh con HyperCharge 67W, mentre REDMI Note 17 5G e REDMI Note 17 condividono una batteria da 7.700 mAh con ricarica turbo 45W.

Il sistema di gestione intelligente delle batterie garantisce l’80% o più della capacità originale dopo 1.600 cicli di ricarica, equivalenti a circa sei anni di utilizzo tipico — un dato allineato alla filosofia “Built for Years” che guida l’intera linea REDMI e supportato da fino a sei anni di aggiornamenti di sicurezza su tutta la gamma.

Resistenza: IP68, cadute da 3 metri e Gorilla Glass Victus 2

I modelli Pro adottano l’architettura REDMI Titan Structure, con rating IP66 e IP68 e superamento di un test di immersione di 72 ore a 2 metri di profondità. La certificazione SGS conferma la resistenza a cadute da un’altezza massima di tre metri su superfici in granito, protette dal Corning Gorilla Glass Victus 2. Internamente, una scheda madre ad alta resistenza, un frame centrale rinforzato in MDA e un design ammortizzante proteggono i componenti critici. La tecnologia Wet Touch 2.0 mantiene il touchscreen reattivo anche con acqua, olio, schiuma o sudore sulle dita.

Display fino a 3.500 nit e Snapdragon 6 Gen 5

I modelli Pro montano un display da 6,83 pollici con luminosità di picco fino a 3.500 nit, risoluzione 1.5K e campionamento del tocco a 3.200Hz. REDMI Note 17 5G e REDMI Note 17 offrono un pannello da 6,99 pollici. Il REDMI Note 17 Pro Max 5G è alimentato dalla piattaforma Snapdragon 6 Gen 5, con supporto fino a 24GB di RAM tramite Memory Extension su entrambi i modelli Pro. L’AI integrata include Xiaomi HyperAI sul Pro Max, oltre a Google Gemini e Cerchia con Google su tutta la serie.

Fotocamera e strumenti creativi AI

Il comparto fotografico punta su ritratti realistici con incarnati naturali su REDMI Note 17 Pro Max 5G, che supporta anche video 4K a 30fps e registrazione dual-video su tutta la gamma. L’AI Creativity Assistant ottimizza l’editing con strumenti intelligenti, mentre i modelli Pro aggiungono Rimozione Riflesso AI, Gomma AI Pro e Bellezza AI.

Gli acquirenti nei mercati idonei ricevono in omaggio 6 mesi di Google One da 200GB, 2 mesi di YouTube Premium e 3 mesi di Spotify Premium.