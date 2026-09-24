TV, i chip costano più del pannello: prezzi in salita

Succede per la prima volta che i componenti elettronici di un TV costino più dello schermo, ribaltando una regola che nel settore sembrava incrollabile. Per anni il pannello è stato il cuore economico del prodotto, la voce che da sola determinava il prezzo finale sullo scaffale. Adesso non è più così, e il motivo va cercato nel rincaro continuo delle memorie, che sta gonfiando il costo di schede madri e di tutta la parte elettronica nascosta dietro il display. Chi progetta televisori lo sa bene: un apparecchio moderno è, di fatto, un computer con un grande schermo attaccato. Sistema operativo, app, interfaccia, aggiornamenti, tutto richiede memoria e potenza di calcolo. E quando il prezzo dei chip di memoria sale, sale l’intero conto della scheda madre, con effetti che si ripercuotono a cascata su ogni modello della gamma.

Perché il pannello ha perso lo scettro

La perdita di centralità dello schermo nel computo dei costi non nasce da un crollo improvviso della qualità o da un ripiegamento tecnologico. È piuttosto il risultato di due curve che si sono incrociate. Da un lato la produzione dei pannelli ha raggiunto una maturità industriale enorme, con volumi tali da aver limato i costi fino all’osso. Dall’altro le memorie hanno imboccato la direzione opposta, con aumenti che non accennano a fermarsi e che stanno mettendo sotto pressione un po’ tutta l’elettronica di consumo.

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Il risultato, per i produttori di televisori, è una contabilità capovolta. Le voci di spesa che una volta venivano considerate secondarie, quelle legate alla scheda madre e ai chip che la popolano, sono diventate la componente più pesante. Un ribaltamento silenzioso, che il consumatore non percepisce guardando la vetrina di un negozio, ma che sta cambiando il modo in cui vengono progettati e posizionati i prodotti.

Cosa cambia per chi compra un TV

L’aumento dei costi dei componenti elettronici non resta confinato nei bilanci aziendali. Prima o poi arriva sul prezzo al pubblico, oppure si traduce in scelte progettuali più conservative, con configurazioni di memoria ridotte al minimo indispensabile per far girare il software di bordo. È la classica strada che il settore percorre quando deve difendere i margini senza toccare troppo il cartellino. C’è poi un effetto meno immediato ma altrettanto concreto. Un televisore con poca memoria invecchia più in fretta, perché fatica a reggere aggiornamenti di sistema e app sempre più esigenti. Nel momento in cui i chip diventano la voce più cara della distinta base, la tentazione di risparmiare proprio lì diventa forte, e a pagarne il prezzo rischia di essere la longevità del prodotto.

Il fenomeno riguarda tutta la filiera, non un singolo marchio. Le memorie sono un componente trasversale, usato in quantità enormi da settori che si contendono le stesse forniture, e quando la domanda spinge oltre la capacità produttiva il rincaro si scarica su chiunque le utilizzi. I televisori sono semplicemente l’ultimo comparto in ordine di tempo a farne le spese in modo così evidente.

Per il mercato è un segnale di cambiamento profondo. La competizione tra produttori si è giocata a lungo sulla qualità dell’immagine e sulla tecnologia del pannello, terreno su cui le differenze si assottigliano anno dopo anno. Adesso la partita economica si sposta altrove, dentro la scheda madre, dove i costi crescono e le scelte di progettazione diventano più delicate che mai.

Fonte: TecnoAndroid