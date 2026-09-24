GTA 6: Key West nella mappa? I file trafugati alimentano i dubbi

Tra le tante domande che circolano in queste settimane, quella su Key West e la sua eventuale presenza nella mappa di GTA 6 è diventata una delle più insistenti. Rockstar Games, fedele al suo solito silenzio, non ha detto né sì né no: nessuna conferma, nessuna smentita sull’inclusione della località (o meglio, della sua versione romanzata) dentro il gioco. E questo, com’è facile immaginare, ha lasciato campo libero a teorie e discussioni.

Il motivo dell’interesse è piuttosto semplice. Key West si trova all’estremità occidentale delle Florida Keys ed è il centro abitato più meridionale degli Stati Uniti, oltre a essere una delle mete turistiche più riconoscibili di tutta la Florida. Difficile pensare che un progetto ambizioso come GTA 6, costruito proprio attorno a una reinterpretazione dello stato americano, possa ignorare un posto del genere. Per molti, una sua trasposizione digitale sarebbe quasi un passaggio obbligato.

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Cosa dicono i materiali trafugati

Il nodo della questione arriva dal confronto tra alcuni dei materiali trafugati negli ultimi mesi. Da quell’analisi è nata l’ipotesi che gli sviluppatori avessero messo in cantiere l’introduzione di Key West in una fase iniziale dei lavori, per poi rimuoverla in un secondo momento. Che è un dettaglio non banale, considerando che stiamo parlando in teoria della parte più significativa delle Keys, il punto d’arrivo naturale di quell’arcipelago.

C’è poi un altro elemento che alimenta la perplessità, e riguarda il passato della serie. Grand Theft Auto IV, nella sua mappa, comprendeva anche la porzione corrispondente al New Jersey oltre alla versione di New York: un’estensione territoriale che andava oltre il nucleo urbano principale. Se GTA 6 dovesse invece adottare un approccio più conservativo, tagliando fuori una zona così identificativa, il paragone finirebbe per suonare strano. Un passo indietro rispetto a un capitolo uscito molti anni prima, almeno sulla carta.

L’attesa verso il 19 novembre

Mancano ancora alcune settimane all’arrivo del nuovo capitolo firmato Rockstar Games, e l’entusiasmo attorno al lancio ha raggiunto livelli difficili da descrivere. Se ne parla continuamente, in ogni angolo del web, con derive anche piuttosto singolari: nel Regno Unito, per esempio, è emersa la possibilità di acquistare GTA 6 suddividendo il pagamento in 36 piccolissime rate. Un dettaglio che dice molto su quanto il fenomeno sia uscito dai confini della semplice discussione videoludica.

Nel frattempo anche il cast comincia a prendere forma sul piano pubblico. Il primo attore è stato svelato ufficialmente, anche se in tanti lo avevano già riconosciuto in precedenza, segno di quanto la comunità abbia setacciato ogni singolo fotogramma dei materiali diffusi fino a oggi. Resta il fatto che la presenza o l’assenza di un luogo come Key West non è un dettaglio marginale. Parliamo di una porzione di territorio con un’identità visiva molto precisa, capace di cambiare la percezione complessiva della mappa e delle possibilità di esplorazione. Per una parte del pubblico è quasi una questione di principio: la Florida di gioco, per essere credibile, dovrebbe includere anche quel lembo di terra proteso verso sud.

La curiosità, adesso, è tutta concentrata sull’eventualità che arrivino conferme o smentite ufficiali prima dell’uscita. Rockstar Games ha sempre gestito le informazioni con il contagocce, dosando rivelazioni e trailer secondo tempi propri, quindi non è affatto scontato che l’argomento venga chiarito in anticipo. Potrebbe semplicemente restare una domanda aperta fino al momento in cui i giocatori metteranno le mani sul gioco e inizieranno a percorrere le strade della mappa per conto proprio. Il debutto è fissato per il 19 novembre, data verso cui converge tutta l’attesa accumulata in questi mesi.

Fonte: TecnoAndroid