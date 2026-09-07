Turtle Beach Rematch Super Mario a metà prezzo su Amazon

Chi cercava un controller Turtle Beach a tema Super Mario senza spendere una cifra esagerata trova oggi su Amazon una promozione che taglia il prezzo esattamente a metà, con uno sconto del 50% che porta la spesa finale a 29,99 euro. Si tratta del minimo storico registrato per questo accessorio, quindi di quel tipo di occasione che di solito dura il tempo di un battito di ciglia e poi sparisce dalla pagina.

Il modello in questione è il Turtle Beach Rematch nella sua versione dedicata all’idraulico più famoso dei videogiochi, un pad wireless con licenza ufficiale Nintendo. La differenza rispetto a tanti prodotti generici sta proprio lì, nella certificazione ufficiale, che non è solo una questione di logo stampato sulla confezione ma di compatibilità garantita con le console della casa di Kyoto. Il controller funziona infatti sia con Nintendo Switch sia con Nintendo Switch 2, il che lo rende un acquisto sensato anche per chi sta pensando al passaggio alla nuova macchina e non vuole ritrovarsi con un accessorio inutilizzabile.

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Un design ispirato a Invincible Mario

L’estetica è probabilmente il primo motivo per cui questo pad attira l’attenzione. La colorazione riprende Invincible Mario, ovvero la versione lampeggiante e dorata che compare quando il protagonista raccoglie la stella, e il risultato è un oggetto che si nota parecchio quando appoggiato sul tavolino del salotto. Niente di sobrio, insomma, ma d’altronde chi compra un controller a tema Super Mario difficilmente sta cercando discrezione.

Sul fronte tecnico, la connettività senza fili copre una distanza fino a 9,14 metri, un valore più che sufficiente per giocare comodamente dal divano anche in stanze piuttosto ampie. La batteria ricaricabile integrata dichiara fino a 40 ore di autonomia con una singola ricarica, numero che si traduce in settimane di utilizzo normale prima di dover cercare il cavo. Per chi affronta sessioni lunghe, magari in compagnia, è un dettaglio che pesa più di quanto sembri.

Comandi di movimento e pulsanti programmabili

Il Turtle Beach Rematch integra anche i comandi di movimento, funzione ormai imprescindibile su Switch visto quanti titoli la sfruttano per la mira o per i minigiochi. Averli disponibili significa non dover ripiegare sui Joy Con ogni volta che un gioco li richiede, cosa che con diversi controller di terze parti capita ancora.

Sul retro trovano posto due pulsanti aggiuntivi programmabili, mappabili in modo rapido senza dover passare da software complicati o procedure macchinose. L’idea è quella già vista sui pad pensati per il gioco competitivo, ovvero permettere di raggiungere alcuni comandi con le dita medie senza staccare i pollici dalle levette. Nei giochi d’azione o negli sparatutto la differenza in termini di reattività si sente, e chi ha già provato una configurazione simile difficilmente torna indietro. Anche per chi gioca in modo più tranquillo, comunque, la possibilità di assegnare funzioni personalizzate resta un piccolo lusso in più.

A 29,99 euro il rapporto tra quello che si porta a casa e quello che si spende diventa piuttosto convincente, considerando che un pad ufficiale per le console Nintendo viaggia normalmente su cifre ben più alte. L’offerta Amazon è attiva sulla pagina dedicata al prodotto e riguarda specificamente la variante a tema Super Mario, quella con la livrea dorata.