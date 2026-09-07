Twitter, il marchio resta a X: tweet e logo sono liberi

Il marchio Twitter resta, con ogni probabilità, nelle mani di X. È questo il punto fermo che emerge dalla decisione di un tribunale chiamato a valutare se la società di Elon Musk avesse davvero rinunciato al nome storico dopo il cambio di identità. La risposta dei giudici è stata prudente ma chiara nella sostanza: non c’è abbandono pieno, quindi il marchio continua a godere di una protezione. Diverso il discorso per la parola tweet e per il vecchio logo con l’uccellino, sui quali la strada appare molto più aperta a chi voglia usarli. La distinzione, apparentemente sottile, in realtà pesa parecchio. Un conto è il nome dell’azienda e del servizio, un altro sono i segni che nel tempo hanno accompagnato quel servizio e che il pubblico ha finito per percepire come termini comuni o come elementi non più utilizzati. I giudici hanno ragionato proprio su questo doppio binario, riconoscendo a X una posizione solida su un fronte e molto meno solida sull’altro.

Perché il marchio Twitter non risulta abbandonato

Nel diritto dei marchi l’abbandono non si dichiara con un comunicato stampa. Serve qualcosa di più concreto, cioè la prova che il titolare abbia smesso di usare il segno e non abbia intenzione di riprenderlo. Nel caso di X, il tribunale ha ritenuto probabile che questa condizione non si sia verificata del tutto, il che significa che tracce d’uso, riferimenti residui e collegamenti ancora attivi bastano a mantenere in vita la tutela. In pratica, il rebranding ha spostato l’insegna principale, ma non ha cancellato la storia commerciale che sta dietro al nome. Chi immaginava che il passaggio a X avesse liberato Twitter come una specie di terra di nessuno, insomma, ha trovato una porta chiusa. Il marchio resta associato alla società e chi volesse riutilizzarlo per servizi simili si troverebbe con ogni probabilità davanti a un ostacolo legale serio. Una conferma di quanto sia difficile far decadere un marchio famoso soltanto perché l’azienda ha deciso di chiamarsi in un altro modo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tweet e uccellino, una partita diversa

Sul termine tweet il ragionamento cambia registro. Quella parola, entrata nel linguaggio quotidiano di milioni di persone e poi progressivamente accantonata dalla stessa piattaforma dopo il cambio di nome, non gode della stessa forza di protezione. Il tribunale ha lasciato spazio all’idea che possa essere impiegata anche da altri, senza che questo comporti automaticamente una violazione dei diritti di X.

Stesso discorso per il celebre logo con l’uccellino, uno dei simboli più riconoscibili del web degli ultimi vent’anni, sostituito dalla lettera stilizzata che oggi campeggia sull’app. Anche in quel caso la decisione apre la porta a un utilizzo esterno, ridimensionando l’idea che la società possa rivendicare tutto il pacchetto simbolico costruito negli anni.

Cosa cambia in concreto per chi vuole usare quei segni

Il risultato è una situazione a due velocità. Da un lato il nome Twitter resta blindato, o quantomeno difeso da una presunzione di continuità che rende rischiosa qualsiasi appropriazione. Dall’altro lato tweet e uccellino diventano materiale molto più maneggiabile, perché la piattaforma ha di fatto smesso di usarli come segni distintivi del proprio servizio.

Per Elon Musk e per la società è una vittoria parziale. La difesa del marchio principale regge, ma il prezzo del rebranding si vede proprio qui, nella perdita di presa su due elementi che per anni hanno definito l’identità visiva e linguistica del social network. Il tribunale ha semplicemente preso atto di quella scelta e ne ha tratto le conseguenze.