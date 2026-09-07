Roborock a IFA 2026: nuova gamma e il misterioso Saros Rover

Con la scena di IFA 2026 come palcoscenico, Roborock ha messo in fila la sua nuova generazione di prodotti per la pulizia domestica, e il filo conduttore è uno solo: dispositivi che non si limitano a eseguire un comando, ma provano a capire in anticipo cosa serve e dove. L’azienda parla apertamente di macchine capaci di adattarsi in modo proattivo alle abitudini di chi vive la casa, leggendo l’ambiente in cui operano invece di limitarsi a percorrerlo.

È un cambio di prospettiva che si sente già dai nomi in listino. La gamma presentata a IFA 2026 tocca praticamente tutte le fasce, dai lavapavimenti verticali ai robot con navigazione laser, passando per il modello che più di tutti ha catalizzato l’attenzione, il Saros Rover, presentato come il pezzo più innovativo dell’intera line up.

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Una gamma che copre ogni angolo della casa

I protagonisti annunciati sono quattro famiglie distinte. C’è la serie Roborock F25, ci sono RockAqua P1, la linea Saros e RockNeo Q2 LiDAR. Quattro approcci diversi allo stesso problema, quello di tenere pulita una casa reale, con tappeti, briciole, peli di animali e angoli difficili da raggiungere, senza costringere chi ci abita a rincorrere il dispositivo.

La serie F25 si articola in due modelli. Il primo è F25 Ultra Steam Gen 2, il secondo è F25 Pro Turbo Combo. Entrambi nascono con l’idea della cura della casa intesa in senso ampio e integrano le tecnologie più recenti sviluppate dall’azienda per garantire una pulizia accurata e, soprattutto, completa. Non due varianti dello stesso prodotto, dunque, ma due interpretazioni pensate per esigenze differenti.

Il resto del catalogo si muove sulla stessa linea. RockAqua P1 e RockNeo Q2 LiDAR completano il quadro con soluzioni che puntano su tecnologie diverse, mentre la famiglia Saros resta il riferimento alto della proposta. Il nome che circola di più, va detto, è quello del Rover.

L’intelligenza come vero elemento comune

Il punto che Roborock ha voluto sottolineare più di ogni altro non riguarda la potenza di aspirazione o la capacità dei serbatoi, ma il modo in cui questi apparecchi interpretano l’ambiente domestico. La promessa è quella di dispositivi che conoscono la casa in cui lavorano, ne memorizzano le caratteristiche e regolano il proprio comportamento di conseguenza, anticipando i bisogni invece di reagire soltanto agli ordini impartiti.

Tradotto in pratica, significa robot e lavapavimenti che dovrebbero capire da soli quando serve più acqua, quando conviene insistere su una zona e quando invece è meglio cambiare strategia. Un’evoluzione che segue la direzione già tracciata negli ultimi anni dal settore, dove la differenza tra un buon prodotto e uno eccellente si gioca sempre meno sull’hardware puro e sempre più sul software che lo governa.

La scelta di IFA come vetrina non è casuale. La fiera di Berlino resta l’appuntamento in cui i marchi del settore casa mostrano quello che arriverà sul mercato nei mesi successivi, e la presenza di quattro linee distinte annunciate insieme dice parecchio sulle ambizioni dell’azienda cinese, che negli ultimi anni ha costruito una posizione solida proprio nel segmento dei robot aspirapolvere di fascia alta.

Il Saros Rover è il nome destinato a far discutere di più, definito rivoluzionario già nella presentazione ufficiale, e rappresenta la punta di diamante di una gamma che a Berlino si è mostrata al completo.