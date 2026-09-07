Garmin Fenix 7, aggiornamento 27.18: addio spegnimenti improvvisi

Chi possiede un Garmin Fenix 7 farà bene a controllare l’app Garmin Connect, perché l’aggiornamento software appena rilasciato in forma stabile sistema una serie di problemi che in alcuni casi rendevano l’orologio davvero poco affidabile, spegnimenti improvvisi durante la navigazione compresi. Nessuna nuova funzione all’orizzonte, sia chiaro, ma una robusta ripulita di bug accumulati nei mesi precedenti.

L’azienda elvetico statunitense procede con un ritmo di rilascio quasi quotidiano, tra versioni beta e stabili, distribuite un po’ su tutta la gamma di smartwatch e sportwatch. Alcuni modelli sono ancora nel pieno del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, altri lo hanno già ricevuto. E i Fenix 7 rientrano nella seconda categoria.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La lista è lunga e comprende praticamente tutta la generazione precedente dedicata alle attività outdoor di fascia alta. Si parte da Fenix 7 e Fenix 7 Pro, si passa per Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, poi Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7 e MARQ di seconda generazione. Tutti questi orologi tornano ad aggiornarsi in forma stabile a circa cinque mesi di distanza dal precedente major update, quello identificato dalla versione 26.09, e approdano ora alla versione 27.18, la stessa che era finita nelle mani dei beta tester appena pochi giorni prima. Il ciclo di sviluppo, va detto, è stato lampo. Tre sole beta e via, direttamente al rilascio pubblico. Considerando che si tratta di dispositivi ormai datati, con l’arrivo recente dei Fenix 9 a spostare l’attenzione altrove, non stupisce che il pacchetto si limiti a correggere quello che non funzionava, senza aggiungere nulla di nuovo sul piano delle funzionalità.

Il changelog completo dell’aggiornamento

Le modifiche sono identiche per tutti i modelli coinvolti e raccontano il passaggio dalla versione 26.09 alla nuova 27.18. Ecco cosa cambia con questo aggiornamento Garmin:

Risolto un problema per cui l’utilizzo delle funzioni di navigazione causava lo spegnimento del dispositivo.

Risolto un problema per cui i dispositivi senza Wi-Fi non avevano accesso ai controlli musicali.

Risolto un problema per cui il dispositivo non consentiva l’accoppiamento con il sensore HRM su una connessione aperta.

Risolto un problema per cui il display usciva dalla modalità di sospensione in momenti non corretti.

Risolto un problema per cui i dati meteo a volte non si aggiornavano.

Risolto un problema per cui la combinazione di colori a volte si invertiva durante un’attività.

Risolto un problema per cui il timer dell’intervallo di pesca non si reimpostava dopo aver registrato un pesce.

Risolto un problema per cui la funzione Trova il mio telefono a volte non emetteva alcun suono dopo aver completato un’attività.

Qualche correzione è marginale, come quella sulla combinazione di colori invertita o sul timer della pesca. Altre pesano parecchio nell’uso quotidiano. Uno smartwatch che si spegne mentre si sta seguendo una traccia in montagna, per dire, è tutto tranne che un dettaglio secondario, così come l’impossibilità di gestire la musica su chi ha una variante priva di Wi-Fi.

Come installare la nuova versione 27.18

Per aggiornare basta seguire le istruzioni contenute nelle notifiche che compaiono nell’app Garmin Connect oppure direttamente sull’orologio. Il roll out però è graduale, quindi non è affatto detto che l’avviso arrivi subito. Chi non vuole aspettare ha due strade.

La prima è verificare manualmente dallo smartwatch, entrando nel menu Impostazioni, poi nella pagina Sistema e infine nella sezione Aggiornamento Software. La seconda passa dal computer, collegando l’orologio via USB e lasciando che sia Garmin Express, il software per PC, a cercare le novità disponibili e a installarle. Un consiglio pratico che vale sempre con i major update di questo tipo, ovvero assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica prima di avviare la procedura, perché il passaggio di versione richiede qualche minuto e un riavvio del dispositivo.