Trump nomina uno zar dell’AI e lancia la nuova AI Force

Un annuncio affidato a Truth Social ha rimesso al centro del dibattito il rapporto fra Casa Bianca e intelligenza artificiale: Trump ha fatto sapere che intende nominare uno zar dell’AI e dare vita a una struttura battezzata AI Force, liquidando allo stesso tempo le preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale come una vera e propria “bufala”. Due mosse in una, insomma, che vanno lette insieme perché raccontano la stessa idea di fondo.

La formula scelta dice parecchio. Parlare di AI czar significa immaginare una figura unica, con potere di coordinamento, incaricata di tenere insieme i fili di un dossier che negli Stati Uniti tocca contemporaneamente difesa, energia, lavoro e competizione industriale. È un modello già visto per altri temi considerati prioritari dall’amministrazione, e il messaggio politico è chiaro: l’intelligenza artificiale smette di essere una materia distribuita fra agenzie diverse e finisce sotto un cappello unico, più vicino al presidente.

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Cosa si sa della AI Force e dello zar dell’AI

Sul contenuto operativo della AI Force, invece, il post non scende nel dettaglio. Non vengono indicati nomi, tempi, budget o poteri specifici, e nemmeno viene chiarito se si tratterà di una struttura interna all’apparato federale o di qualcosa di più simile a una task force con personale dedicato. Il nome, però, richiama volutamente il linguaggio militare, e in un contesto in cui Washington considera la corsa all’AI un terreno di confronto diretto con la Cina, la scelta lessicale non sembra casuale.

Resta il fatto che le nomine di questo tipo, negli Stati Uniti, spesso non passano dal Senato. Uno “zar” è tecnicamente un consigliere presidenziale con un mandato ampio, e proprio per questo la sua efficacia dipende quasi interamente dal peso politico della persona scelta e dalla vicinanza al presidente. Il perimetro reale, in genere, si capisce solo col tempo.

La sicurezza dell’AI definita una “bufala”

Il passaggio più duro del messaggio riguarda però la sicurezza dell’intelligenza artificiale. Definire “hoax”, cioè bufala, l’insieme delle preoccupazioni sui rischi dei modelli avanzati significa prendere posizione netta contro un intero filone di ricerca e advocacy che negli ultimi anni ha spinto per regole più stringenti, test obbligatori, valutazioni indipendenti prima del rilascio dei sistemi più potenti.

È una linea coerente con l’impostazione generale dell’amministrazione, che ha più volte indicato nella deregolamentazione la strada per accelerare lo sviluppo tecnologico americano. Chi lavora sulla AI safety sostiene esattamente il contrario, e cioè che la velocità senza guardrail produce danni concreti, dai contenuti manipolati alle applicazioni in ambiti delicati come sanità e sicurezza pubblica. Un dialogo fra sordi, almeno per ora.

Il punto interessante è che le due cose convivono nello stesso annuncio. Da un lato una struttura nuova, uno zar, un’organizzazione dal nome altisonante, tutti segnali di un governo che vuole mettere le mani sul tema. Dall’altro il rifiuto esplicito dell’impianto regolatorio che quel tema si è costruito attorno negli ultimi anni. Tradotto: interventismo sullo sviluppo, mano leggera sui vincoli.

Per le grandi aziende del settore, quelle che stanno investendo cifre enormi in data center e modelli di frontiera, un quadro del genere riduce l’incertezza normativa. Per gli Stati che negli Usa hanno provato a legiferare in autonomia sull’intelligenza artificiale, invece, l’annuncio arriva come un segnale poco incoraggiante, visto che una regia federale forte tende storicamente a comprimere gli spazi di manovra locali.

Fonte: TecnoAndroid