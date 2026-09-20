Vecchio router come ripetitore Wi-Fi: come riusarlo in casa

Tenere in un cassetto vecchi dispositivi ormai fuori uso è un’abitudine diffusa, eppure smartphone, tablet e router dimenticati possono ancora trovare un posto utile nella gestione della smart home. Basta una configurazione fatta con criterio e un apparecchio considerato obsoleto torna a svolgere un compito preciso dentro casa, senza bisogno di saldatori, modifiche fisiche o competenze da tecnico specializzato. Sono state raccolte tre idee di riutilizzo pensate proprio per chi non ha particolare dimestichezza con la materia, tutte basate su passaggi software.

Il punto di partenza è semplice. Un dispositivo che non usiamo più non è necessariamente un dispositivo finito, perché le funzioni di base continuano a funzionare anche quando l’aggiornamento di sistema non arriva più. Un tablet messo da parte, per dire, resta comunque uno schermo con connettività. Uno smartphone di qualche anno fa resta un computer tascabile con fotocamera, microfono e antenna.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il vecchio router diventa un alleato della copertura Wi Fi

Il caso più immediato riguarda il router. Quando si cambia operatore, oppure quando si passa a un modello di nuova generazione per stare al passo con la banda disponibile, il vecchio apparecchio finisce quasi sempre in garage o su una mensola a prendere polvere. Peccato, perché quel piccolo scatolotto può ancora dare una mano concreta nelle zone della casa dove il segnale arriva debole o a singhiozzo, il classico angolo dello studio in fondo al corridoio o la camera all’ultimo piano.

L’operazione parte da un reset completo del dispositivo, così da azzerare qualsiasi configurazione precedente legata alla vecchia linea. Fatto questo, si accede da browser al pannello di controllo digitando l’indirizzo IP indicato dal produttore, che di solito compare sulla confezione oppure su un’etichetta applicata sul retro dell’apparecchio. È lì che si entra nel vivo delle impostazioni.

Il passaggio decisivo è la disattivazione del server DHCP. Serve a evitare che i due router si pestino i piedi a vicenda nell’assegnazione degli indirizzi IP ai dispositivi collegati, situazione che genera conflitti e disconnessioni improvvise. Con il DHCP spento sul vecchio apparecchio, la gestione degli indirizzi resta in capo al router principale, mentre il secondo si limita a estendere la copertura wireless dove serve.

Recuperare invece di buttare, senza toccare l’hardware

Il filo comune di questi progetti è l’assenza di interventi invasivi. Nessuna componente da sostituire, nessun rischio di rovinare il dispositivo in modo irreversibile, nessuna spesa aggiuntiva per adattatori o accessori particolari. Si lavora solo sul software e sulle impostazioni, il che rende l’operazione recuperabile in qualsiasi momento se qualcosa non dovesse funzionare come previsto.

È un approccio che si sposa bene con la logica della casa connessa, dove spesso servono più punti di controllo distribuiti negli ambienti piuttosto che un unico dispositivo super accessoriato. Uno schermo sempre acceso in cucina, un sensore in ingresso, un ripetitore di segnale in mansarda. Funzioni che non richiedono potenza di calcolo elevata e che un apparecchio di qualche anno fa svolge senza affanno.

Le procedure descritte restano alla portata anche degli utenti meno esperti, con passaggi guidati che si completano in pochi minuti dal browser di un computer o dallo schermo del dispositivo stesso. Il risultato è un secondo ciclo di vita per oggetti che altrimenti resterebbero fermi in un cassetto, trasformati in tasselli funzionanti dell’ecosistema domestico. Per il router riciclato, l’ultima accortezza riguarda il posizionamento, da scegliere nel punto intermedio tra il router principale e l’area della casa rimasta scoperta.

Fonte: TecnoAndroid