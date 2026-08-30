TIMVISION, upgrade con 2 mesi gratis e DAZN MyClubPass

Chi ha in casa una linea fissa TIM con un vecchio pacchetto televisivo potrebbe trovarsi davanti a una proposta piuttosto ghiotta, perché dal 30 agosto 2026, salvo cambiamenti, parte una promo di upgrade dedicata che porta verso TIMVISION L con DAZN MyClubPass oppure verso il più leggero TIMVISION L. L’iniziativa riguarda soltanto una fetta di già clienti, quelli con TIM WiFi Casa e TV attiva e un pacchetto TIMVISION ormai fuori catalogo abbinato, e resterà disponibile fino al 26 settembre 2026.

Il meccanismo è semplice. Chi ha una linea fissa scontata proprio grazie all’abbinata con TIMVISION, in particolare con i vecchi piani TIMVISION Family S, M o L oppure con Calcio e Sport Light, tutti con DAZN Goal incluso, potrà ricevere nei negozi TIM una proposta di passaggio a un pacchetto più recente, quelli con HBO Max dentro. Lo sconto sul canone mensile della rete fissa, quello legato all’abbinamento, resta comunque invariato anche cambiando pacchetto.

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TIMVISION L con due mesi a zero euro

La prima strada riguarda i clienti con Family S, Family M, Family L o Calcio e Sport Light in versione annuale. A loro potrà essere proposto il passaggio a TIMVISION L, che comprende TIMVISION Play, HBO Max Base con pubblicità, Netflix Standard con Pubblicità, Disney+ Standard con Pubblicità e Amazon Prime con Prime Video e Infinity+. Il costo è azzerato per i primi 2 mesi, poi si stabilizza a 14 euro al mese a tempo indeterminato, con vincolo di 12 mesi. Di fatto, superati i due mesi gratis, il prezzo coincide con quello già proposto a chiunque abbini il pacchetto al fisso. Il rovescio della medaglia c’è: sparisce DAZN Goal, mentre entra HBO Max insieme al resto dei servizi.

La seconda opzione è quella pensata per chi al calcio proprio non vuole rinunciare. Vale sia per i piani mensili sia per quelli annuali della gamma Family e Calcio e Sport Light, e prevede l’upgrade a TIMVISION L con DAZN MyClubPass, con dentro TIMVISION Play, HBO Max Base con pubblicità, DAZN MyClubPass, Netflix Standard con Pubblicità, Disney+ Standard con Pubblicità e Amazon Prime con Prime Video e Infinity+. Il prezzo è di 14 euro al mese per i primi 2 mesi, poi 16 euro al mese a tempo indeterminato, sempre con vincolo di 12 mesi. Il listino pieno, tanto per avere un metro di paragone, sarebbe di 45,99 euro al mese.

Cosa cambia passando a MyClubPass

Qui il piano DAZN Goal, con le sue 3 partite di Serie A a giornata più Serie B e altri contenuti, lascia il posto a MyClubPass, l’abbonamento tarato su una sola squadra. Si sceglie il club al momento dell’attivazione e si guardano tutte e 38 le partite di campionato, in casa e in trasferta, insieme a show pre e post partita, highlights, programmi di approfondimento e contenuti on demand. In caso di retrocessione in Serie B della squadra scelta, la visione delle sue partite prosegue fino alla scadenza del contratto, che però in quel caso non si rinnova in automatico.

MyClubPass include anche gli highlights di tutta la Serie A Enilive e i contenuti gratuiti della piattaforma, mentre restano fuori gli altri eventi sportivi presenti negli abbonamenti superiori. La visione in contemporanea su 2 dispositivi è possibile solo se entrambi sono agganciati alla stessa rete internet di casa, mentre il singolo device si può usare ovunque. Nessun limite, invece, sul numero di dispositivi registrabili sull’account.

Attivazione a rate e opzioni per alzare la qualità

Da ricordare che dal 31 maggio 2026 i pacchetti a taglie con HBO Max non prevedono più un costo di attivazione una tantum ma una quota rateizzata da 1 euro al mese per 24 mesi, già compresa nel prezzo finale. Chi disattiva prima dei 24 mesi si vede addebitare le rate residue. Il costo di attivazione rateizzato non viene applicato a chi arriva da un’offerta che ne era priva, e chi lo sta già pagando continua semplicemente con le rate della prima offerta.

Infine le opzioni: HBO Max Standard a 6 euro in più al mese, HBO Max Premium a 11 euro in più al mese con 4 dispositivi, 4K Ultra HD e Dolby Atmos dove disponibile, Disney+ Standard a 4 euro aggiuntivi al mese.