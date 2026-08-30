PS5, come espandere la memoria con SSD interno o esterno

Chi si ritrova con la libreria piena e il messaggio di spazio insufficiente sa già come va a finire: per liberare qualche gigabyte tocca cancellare un gioco a cui si teneva. La soluzione più sensata resta un SSD M.2 da installare dentro la console, oppure un SSD esterno collegato via USB, due strade diverse che rispondono a esigenze diverse ma portano allo stesso risultato, cioè non dover più scegliere quale titolo sacrificare.

La PS5 e la PS5 Pro hanno un vantaggio non da poco rispetto a molte altre piattaforme da gioco, perché l’espansione della memoria è prevista di fabbrica. C’è uno slot dedicato sotto il pannello laterale, accessibile senza attrezzi particolari, pensato proprio per accogliere un’unità aggiuntiva. Nessuna procedura oscura, nessun rischio di invalidare la garanzia se si seguono le indicazioni ufficiali. Bastano un cacciavite e un minimo di pazienza.

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PS5: perché conviene un SSD interno NVMe

L’unità NVMe installata internamente è l’unica opzione che permette di far girare i giochi PS5 direttamente dal nuovo supporto, senza spostamenti né compromessi sui tempi di caricamento. È il motivo per cui viene consigliata a chi gioca spesso e macina titoli pesanti uno dopo l’altro. Lo spazio di archiviazione integrato della console si esaurisce in fretta, soprattutto con le produzioni più recenti, e affidarsi a un’espansione interna significa continuare a usare la macchina esattamente come prima, solo con più margine.

Il montaggio richiede attenzione a un paio di dettagli. La staffa va posizionata in base alla lunghezza del modulo, la vite di fissaggio è piccola e va stretta con delicatezza. Una volta richiuso tutto e riacceso il sistema, la console chiede di formattare la nuova unità e il gioco è fatto, nel senso letterale del termine. Da quel momento l’SSD M.2 compare tra le destinazioni disponibili per le installazioni e diventa possibile spostare i contenuti da una memoria all’altra dal menu di gestione.

Quando invece basta un SSD esterno

C’è chi non ha voglia di aprire la console, e la cosa è più che comprensibile. In quel caso il disco SSD esterno resta un’alternativa valida, soprattutto per archiviare i giochi che non si stanno usando in quel momento. Si collega alla porta USB, si configura in pochi passaggi e diventa una specie di magazzino: i titoli restano lì, pronti a essere riportati sulla memoria principale quando serve, senza dover riscaricare decine di gigabyte da internet ogni volta.

La differenza sostanziale sta proprio qui. L’unità interna serve a giocare, quella esterna serve soprattutto a conservare. Chi ha una connessione lenta o un limite di dati trova nella seconda opzione un compromesso ottimo, con il vantaggio di poter scollegare il dispositivo e portarlo altrove. Chi invece vuole prestazioni identiche a quelle della memoria di serie deve per forza passare dallo slot M.2.

Nel 2026 il mercato offre parecchia scelta in entrambe le categorie, con capacità che coprono ogni tipo di esigenza, dalle configurazioni più contenute a quelle pensate per chi ha una collezione digitale davvero corposa. Il criterio di selezione cambia in base a quanto si gioca, a quanti titoli si tengono installati contemporaneamente e alla disponibilità economica, perché tra un modello base e uno di fascia alta la differenza si sente sia nelle prestazioni sia sullo scontrino.