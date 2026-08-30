Very Mobile proroga le offerte ma taglia i 10 Giga extra

Chi stava per attivare una delle offerte di Very Mobile può tirare il fiato ancora per qualche giorno, perché il listino in scadenza il 27 agosto 2026 è stato prorogato di nuovo, ma con qualche modifica che vale la pena conoscere prima di firmare. Online tutto il pacchetto resta disponibile fino al 10 settembre 2026, mentre nei punti vendita fisici la finestra è decisamente più larga e arriva fino al 1° ottobre 2026, salvo ulteriori proroghe o ripensamenti dell’operatore.

La novità che pesa di più riguarda Very 6,99 MNP. Da oggi, 28 agosto 2026, chi la attiva non trova più i 10 Giga aggiuntivi al mese per i primi sei mesi, un bonus che fino a ieri faceva parte del pacchetto sia sul sito che in negozio. Resta invece il primo rinnovo in omaggio, che in pratica significa un mese gratuito dopo quello anticipato pagato all’attivazione.

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Very Mobile: cosa cambia tra sito e negozio

Discorso diverso per Very 5,99 MNP. Sul sito ufficiale il primo rinnovo in regalo è sparito, mentre nei negozi continua a essere previsto. Con una particolarità che conviene tenere a mente: online, però, alcune pagine dedicate mantengono ancora la versione completa dell’offerta. Sono quelle raggiungibili dai link in fondo alla home page, ovvero “Passa a Very”, “Passa a Very da Iliad” e “Passa a Very da PosteMobile”, dove si trovano anche diverse promozioni cosiddette underground con prezzi che partono da 4,99 euro al mese.

C’è poi una differenza operativa non da poco tra i due canali. Per ottenere il mese omaggio nei punti vendita serve attivare contestualmente la ricarica automatica, mentre online questo vincolo non esiste. Sempre nei negozi, dal 6 marzo 2026 è attiva anche la promozione che azzera o riduce il costo di attivazione acquistando una SIM ricaricabile con nuovo numero, a seconda della tariffa scelta. Anche questa iniziativa segue il calendario del resto del listino e resta valida fino al 1° ottobre 2026.

Fino alla stessa data, con le offerte voce e dati che partono da 6,99 euro al mese, rimane incluso senza costi il 5G Full Speed, con velocità stimata fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Nessun tetto artificiale, quindi, rispetto a quanto offre WindTre sulla stessa rete.

Le offerte in portabilità da Iliad e virtuali

Per chi arriva da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e da buona parte degli operatori virtuali, con l’esclusione di Kena, ho. Mobile e Spusu, il ventaglio parte da Very 4,99 Voce: minuti illimitati, 200 SMS e 20 Giga in 5G limitato a 30 Mbps, a 4,99 euro al mese, con 7,50 Giga di roaming europeo per tutto il 2026. Si sale con Very 5,99 MNP, che porta 150 Giga sempre con velocità limitata, e con Very 6,99 MNP, che offre 200 Giga in 5G Full Speed.

Chi vuole più traffico può guardare a Very 7,99 MNP con 300 Giga, a Very 8,99 MNP con 350 Giga e a Very 9,99 MNP con 440 Giga, tutte in Full Speed e con roaming UE rispettivamente di 12, 13,40 e 14,90 Giga al mese. La lista completa degli operatori di provenienza comprende anche 1Mobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU. Solo con Very 8,99 MNP e Very 9,99 MNP è ammessa la portabilità anche da Fastweb e Sky Mobile powered by Fastweb.

Nuovi numeri, altri gestori e offerte dati

Per chi attiva un numero nuovo il listino ricalca quello in portabilità, con Very 5,99, Very 6,99, Very 7,99, Very 8,99 e Very 9,99 e gli stessi quantitativi di Giga. Arrivando invece da TIM, Vodafone, WindTre, ho. Mobile, Kena e Spusu, i prezzi salgono: Very 11,99 con 200 Giga, Very 12,99 con 300 Giga e Very 13,99 con 440 Giga, tutte in 5G Full Speed e con roaming europeo fino a 20,90 Giga mensili nel caso della più ricca.

Chi cerca soluzioni per dispositivi connessi o solo dati trova ancora la gamma Very Things insieme alle proposte Very 500 Giga, Very 1000 Giga, Very 1000 Giga XL e Very Giga Unlimited, riservate a chi richiede una nuova numerazione.