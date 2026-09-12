TIM WiFi Casa: bonus 100 euro torna online fino al 13 settembre

Chi sta guardando le offerte di rete fissa in questi giorni farà bene a controllare il sito di TIM, perché il bonus da 100 euro sulle attivazioni TIM WiFi Casa è tornato disponibile online, valido su fibra FTTH, misto fibra rame FTTC e anche sulle soluzioni radio FWA. Lo sconto non arriva tutto insieme, ma viene spalmato sui primi 20 mesi dall’attivazione, con un taglio di 5 euro sul canone mensile. La promozione era già stata proposta sia online che nei negozi dal 30 luglio al 29 agosto 2026 e si era chiusa il 30 agosto, ma dopo pochi giorni è ricomparsa nel sito ufficiale dell’operatore. Questa volta però sembra riservata al solo canale web, con scadenza fissata al 13 settembre 2026, salvo proroghe o modifiche.

Lo sconto viene accreditato in fattura a partire dalla prima utile e riguarda i nuovi clienti che sottoscrivono una delle offerte della gamma. Vale per la versione standard in Fibra FTTH e FTTC, per TIM WiFi Casa FWA in tecnologia 5G o 4G e anche per le varianti Aree Bianche, Aree Nere e Aree Grigie, quelle pensate per chi ha copertura FTTH su rete Open Fiber.

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Cosa comprende TIM WiFi Casa e quanto si paga davvero

Il pacchetto base prevede navigazione illimitata, con velocità fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH oppure fino a 200 Mbps e 20 Mbps in FTTC. Ci sono poi le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali incluse per 48 mesi e il modem Wi-Fi a rate nel prezzo, 5 euro al mese per 48 mesi, con la possibilità di avere il nuovo TIM HUB Pro con Wi-Fi 7 per le linee fino a 2,5 Gbps. Sulla versione FWA si arriva invece fino a 300 Mbps in download e 50 in upload con il 5G, sia Indoor che Outdoor, oppure 100 Mbps e 50 Mbps con il 4G, sempre nelle due varianti. Qui il kit con SIM e antenna, o la sola SIM per l’Indoor, viaggia in comodato d’uso gratuito.

Il canone standard per i nuovi clienti è di 29,90 euro al mese con domiciliazione su conto corrente o carta di credito, che diventano 34,90 euro senza addebito automatico. Sulle linee FTTC e FTTH quel prezzo si ottiene dal 31 maggio 2026 grazie alla Promo Limited, uno sconto di 2 euro al mese a tempo indeterminato sul listino da 31,90 euro, disponibile fino al 26 settembre 2026 salvo cambiamenti. Il nuovo bonus è cumulabile con quella promozione, quindi i 5 euro mensili si applicano sui 29,90 euro e portano il conto a 24,90 euro al mese per i primi 20 mesi, con rinnovi successivi al prezzo pieno. Se l’offerta viene disdetta mentre lo sconto è ancora in corso, l’agevolazione si interrompe automaticamente.

Attivazione, rate e i casi in cui il bonus non si applica

Il costo di attivazione resta di 39,90 euro una tantum sulla prima fattura utile, a cui si somma la quota rateizzata già inclusa nel canone finale, 5 euro al mese per i primi 24 mesi per un totale di 120 euro. Sul modem è previsto uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi, dato che di listino costerebbe 240 euro complessivi. Nei primi 48 mesi, quindi, si pagano il canone da 24,90 euro (che con il bonus scende a 19,90 euro nei primi 20 mesi) più le rate da 5 euro, prima legate all’attivazione e poi al modem. Terminati i 48 mesi quelle rate spariscono, ma l’Opzione Voce per le chiamate nazionali passa a 5 euro al mese, lasciando il totale invariato salvo rimodulazioni.

Il bonus non si somma allo sconto per i già clienti mobile in convergenza e vale soltanto per le offerte con modem incluso, quindi resta fuori TIM WiFi Casa senza modem. Non compare nemmeno per la versione per Gamers con FRITZ!Box 5590 e per quella con Opzione Fibra 10 Giga su XGS PON, che rimane a 34,90 euro al mese senza sconti mensili, così come per TIM WiFi Digital, attiva solo online dal 6 ottobre 2025.

Da segnalare anche che dal 1° aprile 2026 ogni copia cartacea della fattura mensile costa 5,99 euro invece dei precedenti 4,95, con la prima gratuita e la possibilità di evitare la spesa passando alla bolletta digitale.