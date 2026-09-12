Nebulosa Pellicano, 25 ore di scatto per l’immagine scelta dalla NASA

La Nebulosa Pellicano è una di quelle immagini che sembrano ferme per sempre, un quadro appeso al buio, e invece racconta esattamente il contrario: là dentro si lavora, si costruisce, si accende materia nuova. Il soprannome viene dalla forma, riconoscibile anche a occhio poco allenato, ma nei cataloghi astronomici la sigla è un’altra, meno poetica, IC 5070. Sta accanto alla ben più estesa Nebulosa Nord America, e le due sono separate da una nube molecolare fitta di polveri scure che taglia il campo come una tenda tirata a metà.

Quella separazione non è un dettaglio estetico. È proprio la combinazione di gas, polvere e stelle giovani a rendere la zona così interessante per chi studia la formazione stellare, perché offre tutti gli ingredienti nello stesso inquadratura, in fasi diverse del processo. Le stelle appena nate non se ne stanno buone: la loro luce agisce sull’ambiente che le circonda, lo scava, lo modella, lo modifica progressivamente. Detto in modo semplice, la nebulosa cambia forma per colpa di ciò che ha appena generato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Venticinque ore di luce raccolta per vedere l’invisibile

La fotografia che ha riportato l’attenzione sulla Nebulosa Pellicano è stata scelta dalla NASA come Astronomy Picture of the Day, e non è una scelta casuale. Lo scatto arriva dallo Utah ed è il risultato di 25 ore di esposizione complessive, un numero che ai non addetti ai lavori può dire poco ma che per chi fotografa il cielo significa parecchio. Più tempo si raccoglie luce, più emergono strutture deboli, quelle che in una posa breve resterebbero sepolte nel rumore di fondo.

Il risultato sono dettagli difficili da distinguere in condizioni normali. Filamenti sottilissimi di polvere, bordi netti dove il gas viene compresso, sfumature che nelle immagini più rapide si perdono del tutto. È una tecnica che i fotografi professionisti conoscono bene e che nell’astrofotografia diventa quasi una condizione obbligatoria, perché gli oggetti come IC 5070 non brillano abbastanza da farsi catturare in fretta.

Un cantiere cosmico che si trasforma da solo

Guardare questa regione significa in pratica osservare un cantiere cosmico in piena attività. Le nebulose di questo tipo non sono contenitori passivi: le stelle giovani che si formano al loro interno cominciano subito a interferire con il materiale rimasto attorno, spingendolo via, illuminandolo, cambiando la geometria di quello che si vede dalla Terra. La forma che oggi ricorda un pellicano, quindi, non è un dato fisso ma una fase, un fotogramma di una sequenza lunghissima sui tempi umani.

La nube molecolare ricca di polveri scure che divide la Pellicano dalla Nebulosa Nord America gioca un ruolo doppio. Da un lato nasconde, perché la polvere blocca la luce e crea quelle zone completamente nere che nelle immagini sembrano buchi. Dall’altro protegge e alimenta, visto che proprio dentro le regioni più dense il materiale può collassare e dare origine a nuove stelle.

Ecco perché gli astronomi tornano spesso su questa porzione di cielo. Non serve un evento eccezionale per giustificarne lo studio, basta il fatto che tutte le fasi del processo siano visibili insieme, dalla materia ancora fredda e inerte fino agli astri già accesi che stanno riscrivendo il paesaggio attorno a sé. E una posa da 25 ore, con la pazienza che comporta, permette di leggere quel paesaggio con una precisione che poche altre tecniche amatoriali riescono a garantire.