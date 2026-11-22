Per il Black Friday 2026 TIM ha attivato nelle ultime ore nuove promozioni dentro TIM Star, il suo programma di fidelizzazione gratuito. I clienti interessati possono ora riscattare un buono carburante Q8 e un buono MediaWorld, entrambi dal valore di 5 euro. Le offerte sono disponibili da oggi, 16 novembre 2026, nella sezione dedicata ai Vantaggi TIM.

Conviene fare un piccolo passo indietro. TIM Star è attivo dal 19 maggio 2026 e ha preso il posto del vecchio TIM Party. Si raggiunge dall’app MyTIM oppure dall’area clienti sul sito dell’operatore e permette di partecipare a concorsi a premi, sfruttare gli sconti dei Vantaggi Partner (se ne possono riscattare 4 ogni mese) e completare giochi e missioni per accumulare Punti Star. Ci sono poi i Vantaggi TIM, che vanno abilitati direttamente dal programma e aprono la strada a offerte personalizzate attivabili online o in negozio, come prodotti a rate con TIMFin o promozioni Telepass.

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Nei giorni scorsi alcuni clienti avevano già ritrovato la possibilità di ottenere Giga illimitati 5G gratis per 1 mese. Adesso arrivano le novità legate al periodo degli sconti. Il buono carburante Q8 non è del tutto inedito: era già comparso nei mesi scorsi e a ottobre 2026 era riservato ai livelli Platinum e Diamond, anche all’interno di un’iniziativa di caring valida solo per alcuni già clienti. Per nessuno dei due voucher viene indicata una scadenza per il riscatto, quindi restano disponibili fino a nuova comunicazione, salvo cambiamenti. In entrambi i casi chi ottiene lo sconto riceve anche 5 Punti Star.

Da oggi è attivo pure il concorso Black Friday Stellare, che mette in palio diversi smartphone in modalità instant win con partecipazione possibile fino al 6 dicembre 2026. Si affianca alle altre iniziative già presenti sulla piattaforma, tra cui Weekend Stellari e Stelle dei Caraibi.

Come ottenere e usare il buono MediaWorld

Il buono MediaWorld vale 5 euro e si spende soltanto nei negozi aderenti, che si possono individuare grazie a una mappa linkata nella pagina della promozione. È cumulabile con altri buoni acquisto e con le promozioni in corso nella catena, fino a un massimo di 50 buoni per singola transazione.

Per averlo basta premere “Richiedi” nella pagina dello sconto. Fatto questo, dal profilo TIM Star si accede a una pagina dove, dopo il controllo reCaptcha, si scarica un PDF con il codice del buono promoshopping e il relativo codice a barre. Il voucher può essere stampato oppure mostrato dallo smartphone in cassa prima di pagare, e va usato entro il 31 dicembre 2026.

Ci sono alcune regole da tenere a mente. Il buono MediaWorld si usa in un’unica soluzione per una spesa pari o superiore al suo valore, con l’eventuale differenza saldata attraverso gli altri metodi accettati. Non è convertibile in denaro, non è frazionabile e non dà diritto a resto. Non vale per Posacard, Gift Card, ricariche telefoniche, cofanetti regalo né per gli acquisti sul sito web di MediaWorld.

Il buono carburante Q8 da 5 euro

Anche per il buono carburante Q8 la procedura è piuttosto semplice. Nel riquadro della promo tra i Vantaggi TIM si clicca su “Richiedi”, si apre la pagina dedicata e si conferma premendo di nuovo lo stesso tasto. Dal proprio profilo si scarica poi, sempre dopo il controllo reCaptcha, il file PDF con codice e codice a barre.

Il voucher è valido entro il 31 dicembre 2026, salvo cambiamenti, nelle stazioni di servizio Q8 abilitate, il cui elenco è consultabile tramite un link al sito Q8 riportato anche sul buono stesso. Si può fare rifornimento sia in modalità self sia al servito. Nel primo caso il codice va inserito sull’accettatore, nel secondo basta mostrarlo al gestore al momento del pagamento.

Il buono si usa una sola volta e l’eventuale credito residuo va perso. Il codice ottenuto tramite TIM Star non è cumulabile e non è richiesta alcuna spesa minima.

Fonte: TecnoAndroid