Cosa succede quando un gioco digitale viene rimosso dal PlayStation Store? Ed è ancora possibile scaricarlo sulla propria console dopo la sua sparizione dal negozio? È una domanda che negli ultimi tempi gira con sempre più insistenza tra i possessori di PlayStation e il motivo non è difficile da individuare. Sony ha infatti annunciato l’addio al formato fisico e questa decisione sta spingendo moltissimi utenti a guardare con occhi diversi un sistema di acquisto che fino a poco tempo fa consideravano secondario, o che semplicemente non avevano mai preso in considerazione.

Perché tanti giocatori si stanno facendo questa domanda

Per anni una fetta consistente del pubblico ha continuato a preferire la classica confezione da scaffale. Il disco da inserire nella console, la custodia da sistemare in libreria, la possibilità di prestare il titolo a un amico o di rivenderlo una volta finito. Abitudini radicate che per molti rappresentavano una forma di sicurezza, quasi una garanzia di possesso. Con la svolta comunicata da Sony però lo scenario cambia parecchio e chi non ha mai acquistato un gioco digitale si ritrova improvvisamente a dover capire come funzionano davvero gli acquisti fatti online.

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Ed è proprio qui che nascono i dubbi. Tanti giocatori che fino a ieri compravano esclusivamente copie fisiche stanno cominciando a informarsi con attenzione su ciò che accade ai titoli comprati sul PlayStation Store. Non si tratta di semplice curiosità. Quando si spende del denaro per un videogioco è naturale voler sapere se quel contenuto resterà disponibile nel tempo oppure se potrebbe sparire da un momento all’altro, magari senza preavviso. Il passaggio al digitale porta con sé un cambio di mentalità non da poco. Con il disco la copia è lì, tangibile, e si può reinstallare quando si vuole. Con l’acquisto online invece tutto passa attraverso il negozio virtuale della casa giapponese e questo spinge molti a interrogarsi sul rapporto tra ciò che si compra e ciò che il servizio continua a offrire nel tempo.

Il nodo dei titoli rimossi dal negozio

Tra le tante domande che circolano in questo periodo ce n’è una che ritorna più spesso delle altre. Riguarda la rimozione dal PlayStation Store di un titolo già acquistato. Può succedere che un videogioco non sia più in vendita sullo store e a quel punto chi lo ha comprato si chiede legittimamente se potrà ancora scaricarlo sulla propria console oppure se l’accesso andrà perso insieme alla scheda del prodotto. È un timore comprensibile, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta al mondo del digitale e teme di vedere svanire una parte della propria collezione. Il punto centrale è capire se l’acquisto rimane legato all’account anche quando il gioco non compare più tra le offerte del negozio, oppure se la sua eliminazione dal catalogo comporta conseguenze anche per chi lo aveva già pagato.

Proprio sull’onda dell’annuncio di Sony e del progressivo abbandono delle copie fisiche, la questione è diventata centrale per una platea sempre più ampia di utenti. In molti si chiedono cosa accada quando un gioco viene rimosso dal negozio online del colosso giapponese e se sia ancora possibile scaricarlo sulla propria console.

Fonte: TecnoAndroid