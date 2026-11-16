ChatGPT per il Black Friday: 7 prompt per evitare finti sconti

Le offerte del Black Friday non rispettano più il calendario da tempo. Quella che nasceva come una singola giornata di sconti si è allungata fino a diventare un mese intero di promozioni. Le offerte invadono le caselle di posta e le bacheche dei social, alimentando un senso di urgenza che fa comodo a chi vende e molto meno a chi compra. Il meccanismo è semplice: più a lungo un’offerta resta sotto gli occhi, più diventa difficile resisterle. E quando alla fine si cede, spesso lo si fa senza aver controllato granché.

Proprio qui può tornare utile ChatGPT. Non come oracolo degli acquisti, perché non lo è, ma come un interlocutore che obbliga a fare due conti prima di aprire il portafoglio. Sono sette passaggi e sette prompt con un unico obiettivo, cioè arrivare alla cassa sapendo bene cosa si sta comprando, per quale motivo e a quale prezzo reale.

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Dalla lista dei desideri ai finti ribassi

La lista dei desideri accumulata in vista del Black Friday è un documento pericoloso. Cresce nei mesi precedenti spinta da pubblicità mirate e passaparola. Al momento buono ci si ritrova dentro di tutto, dal televisore sognato da un anno al gadget da cucina visto in una storia sui social e già dimenticato. Il vero problema non sta nel desiderare troppe cose ma nel non avere un filtro. Il chatbot può svolgere proprio questo ruolo. Basta fornirgli l’elenco, il budget complessivo e ciò che si possiede già. Gli si chiede poi di porre qualche domanda su cosa serva davvero e di dividere gli articoli in tre gruppi, cioè comprare, valutare e lasciar perdere, spiegando il ragionamento.

Poi c’è il classico prezzo barrato, il trucco più vecchio del commercio. Un prodotto da 400 euro “scontato da 600” fa colpo, ma se negli ultimi sei mesi non ha mai superato i 420 l’affare è un’illusione ottica. Basta indicare il modello esatto o il collegamento al prodotto, insieme al prezzo proposto e a quello di partenza. A quel punto si può chiedere all’assistente di ricostruire lo storico dei prezzi e le offerte precedenti, citando fonti e date e segnalando ciò che non è riuscito a verificare. A volte l’esito rassicura, altre volte suggerisce di pazientare ancora un po’.

Stesso discorso per la tentazione di puntare al meglio solo perché costa meno del solito. “Meno del solito” non significa “poco”, e spesso un modello della generazione precedente fa le stesse cose a metà prezzo. Si descrivono l’uso previsto e il budget massimo, e ChatGPT individua le specifiche indispensabili. Poi mette a confronto tre opzioni adatte, includendo un’alternativa più economica, e chiarisce cosa si sacrifica concretamente. Talvolta la risposta è quasi niente, ed è meglio scoprirlo prima che dopo.

Costi nascosti, recensioni e chi vende davvero

Il prezzo sulla scatola è solo l’inizio. Una stampante in offerta a 60 euro ne divora 120 in cartucce nel primo anno. Una console scontata richiede un abbonamento mensile per giocare in rete e un telefono in promozione può vincolare a un piano tariffario per due anni. Con un prompt dedicato il chatbot calcola il costo totale di possesso sul primo anno e sui primi tre. Nel conto entrano accessori obbligatori, abbonamenti, ricambi, spedizione e installazione. Le spese necessarie vengono separate da quelle facoltative e le cifre stimate sono indicate chiaramente.

Le recensioni aiutano gli indecisi, a patto di saperle leggere. Una media di quattro stelle e mezzo sembra ottima finché non si scopre che il difetto citato da chi ha dato una o due stelle è proprio quello più fastidioso. L’assistente può setacciare pareri indipendenti e commenti degli acquirenti per individuare i problemi ricorrenti e i dubbi sull’affidabilità nel tempo. Distingue inoltre i risultati misurabili dalle impressioni soggettive e indica a chi quel prodotto non è adatto. A mano servirebbero ore, al chatbot bastano pochi secondi.

C’è poi la questione del venditore. Un prezzo stranamente basso su un grande negozio in rete non significa che sia quel negozio a vendere. Molti articoli scontati passano da rivenditori terzi con politiche di reso diverse, garanzia più corta e nessuna assistenza diretta. Analizzando l’inserzione, ChatGPT individua chi vende e chi spedisce e verifica le condizioni del prodotto. Controlla anche la scadenza per il reso, i costi di restituzione, le penali di riassortimento e le esclusioni, segnalando tutto ciò che appare poco chiaro. Sono dettagli che nessuno legge prima e tutti cercano disperatamente dopo.

L’ultima verifica prima di pagare

Il passaggio finale è indispensabile. Si sottopone a ChatGPT l’intero carrello con articoli e prezzi, insieme al budget e alle proprie priorità. La richiesta è costruire l’argomentazione pratica più forte contro ogni singolo acquisto. Funzioni doppie tra prodotti diversi, problemi di compatibilità, accessori superflui e articoli fuori dalle priorità dichiarate vengono messi in fila uno dopo l’altro. Alla fine il chatbot propone un carrello alternativo che rientra nel budget, senza escludere che quello migliore sia il carrello vuoto.

Fonte: TecnoAndroid