WhatsApp alza di nuovo l’asticella e porta il limite massimo di partecipanti nei gruppi da 1.024 a 1.500 persone. Si tratta di un cambiamento concreto che riguarda chiunque gestisca chat molto affollate. La novità è già in distribuzione su iPhone e Android con le versioni più recenti dell’app e non resta confinata ai soli programmi beta. L’attivazione però procede in modo graduale, account dopo account, ragion per cui non tutti trovano ancora la funzione disponibile sul proprio telefono.

Chi in questo momento non riesce ad aggiungere più di 1.024 membri dovrebbe ricevere la nuova soglia nel corso delle prossime settimane. Una data valida per tutti, al momento, l’azienda non l’ha comunicata. Il rilascio segue quindi la classica strada dei gruppi WhatsApp aggiornati per ondate successive, senza un giorno preciso segnato sul calendario.

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Cosa cambia per i gruppi già esistenti

L’aspetto più comodo dell’intera operazione è che gli amministratori non devono muovere un dito. L’app aggiorna in automatico anche le chat di gruppo create in passato, che passano alla nuova capienza non appena la funzione arriva sui rispettivi account. Nella pratica questo significa poter accogliere fino a 476 persone in più senza dover aprire una seconda conversazione e dividere i partecipanti tra due spazi diversi. Era proprio questo il nodo per chi coordina le realtà più numerose, come scuole, associazioni, famiglie molto allargate o team di lavoro. Il tetto di 1.024 membri, in vigore dal 2022, per alcune di queste comunità non bastava più. E la conseguenza era sempre la stessa, cioè la necessità di sdoppiare le discussioni con tutto il disordine che ne derivava tra messaggi duplicati e informazioni sparse in più chat. Con la soglia portata a 1.500 iscritti, molte di queste situazioni possono finalmente tornare sotto un unico tetto.

Il nuovo limite vale anche nelle Community

La capienza di 1.500 partecipanti si applica anche ai gruppi inseriti nelle Community, la funzione che consente agli amministratori di raccogliere più gruppi sotto un unico spazio condiviso. Rimane invece invariato il gruppo degli annunci della Community, che già prima supportava fino a 2.000 membri e quindi non aveva bisogno di ritocchi.

Con così tante persone nella stessa conversazione, però, i messaggi rischiano di diventare difficili da seguire. Qui entrano in gioco gli strumenti per i gruppi introdotti di recente dall’applicazione di messaggistica, pensati proprio per mettere ordine nelle chat più affollate. Il primo riguarda i messaggi fissati senza scadenza, utili per lasciare in evidenza avvisi e comunicazioni importanti senza che spariscano dopo qualche giorno. Poi c’è il filtro Menzioni e risposte, che mostra soltanto le conversazioni in cui qualcuno ha citato l’utente o ha risposto a un suo messaggio, così da non perdere ciò che lo riguarda direttamente nel flusso continuo delle notifiche. A completare il quadro arriva la cronologia dei messaggi condivisa con chi entra nel gruppo in un secondo momento, che permette ai nuovi arrivati di recuperare le discussioni precedenti senza dover chiedere a qualcuno di riassumerle.

Fonte: TecnoAndroid