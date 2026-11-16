GTA 6, il codice nella copia fisica PS5 si legge con una torcia

La settimana più attesa dell’anno per milioni di giocatori è finalmente arrivata e con lei il lancio di GTA 6, ma proprio a ridosso dell’uscita è emerso un problema che riguarda le copie fisiche del gioco. A quanto pare il codice di download contenuto nella confezione si può leggere senza nemmeno aprirla, semplicemente puntando una torcia nel modo giusto. Una scoperta che mette a rischio soprattutto la versione PS5, quella che in questi giorni finirà sugli scaffali dei negozi e nelle mani di chi preferisce ancora avere la scatola in libreria.

Rockstar Games e il publisher Take Two Interactive avevano lavorato a lungo per blindare ogni aspetto dell’uscita. Le copie distribuite in anteprima alla stampa erano state marchiate con un watermark, così da rendere riconoscibile qualsiasi eventuale fuga di materiale. In parallelo era stato fissato un embargo molto rigido per la pubblicazione delle recensioni, con l’obiettivo di controllare in modo preciso tempi e modalità con cui il pubblico avrebbe conosciuto il gioco. Insomma, nulla sembrava essere stato lasciato al caso. Eppure qualcosa è sfuggito, e non si tratta di un dettaglio digitale ma di un aspetto molto concreto legato alle tanto bistrattate edizioni da scaffale.

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Una torcia per leggere il codice di GTA 6

Il meccanismo scoperto da alcuni appassionati è sorprendentemente semplice. Illuminando la custodia di GTA 6 con una torcia particolarmente potente e tenendola inclinata con un’angolazione precisa, la luce attraversa il lato della confezione e rende visibile per intero il codice che permette di riscattare e scaricare il titolo. Il tutto avviene senza rompere il cellophane e senza aprire la scatola, quindi senza lasciare alcun segno evidente del fatto che qualcuno abbia già messo gli occhi sul contenuto.

La segnalazione è arrivata attraverso un post pubblicato sui social durante il fine settimana, in cui i fan mostravano come l’intero codice di riscatto presente nella copia fisica potesse essere letto dall’esterno. Una testimonianza che ha fatto rapidamente il giro della rete, proprio nei giorni in cui l’attenzione intorno al gioco di Rockstar è ai massimi livelli. Il punto debole quindi non riguarda il software o i sistemi di protezione digitale ma qualcosa di molto più banale, ovvero il materiale stesso della confezione e il modo in cui il codice è stato inserito al suo interno.

Perché la versione PS5 è a rischio

Il problema diventa serio se si pensa a come funziona questa edizione. Se per ottenere il gioco basta il codice, chiunque riesca a leggerlo in anticipo potrebbe riscattarlo prima del legittimo acquirente. In questo scenario la versione PS5 acquistata in negozio rischierebbe di trasformarsi in una scatola dal contenuto ormai inutilizzabile, con il codice già consumato da qualcun altro. Ed è proprio questa la ragione per cui la scoperta sta preoccupando chi aveva scelto la confezione tradizionale invece dell’acquisto digitale.

La vicenda colpisce soprattutto perché arriva dopo tutte le precauzioni prese da Rockstar Games e Take Two Interactive per garantire un debutto senza intoppi. Watermark sulle copie per la stampa ed embargo sulle recensioni non hanno potuto nulla contro una vulnerabilità tanto semplice da sfruttare, che riguarda direttamente le copie fisiche destinate ai giocatori. Al momento resta il dato concreto emerso dalla segnalazione, cioè che con una torcia abbastanza potente e la giusta inclinazione il codice di GTA 6 si legge senza aprire la custodia.

Fonte: TecnoAndroid