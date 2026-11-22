Chi vuole seguire la Serie A su DAZN senza legarsi per un anno intero ha ora un’opzione più conveniente. La piattaforma ha lanciato una nuova promozione sul piano DAZN Full mensile senza vincoli, cioè quello disattivabile in qualsiasi momento, che porta il prezzo a 29,99 euro al mese per i primi tre mesi. L’iniziativa è rivolta ai nuovi abbonati ma anche a chi possiede già un account DAZN e al momento non ha nessun abbonamento attivo, quindi pure a chi in passato aveva lasciato il servizio e sta pensando di rientrare.

Come funziona lo sconto su DAZN Full mensile

Il meccanismo è piuttosto lineare. Chi aderisce alla promo paga 29,99 euro al mese per tre mesi anziché i 46,99 euro mensili previsti oggi dal listino. La differenza è di 17 euro ogni mese, che sull’intero trimestre si traduce in un risparmio complessivo di 51 euro rispetto al prezzo pieno della stessa formula.

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Concluso il periodo agevolato l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo di listino in vigore in quel momento. Trattandosi però della formula senza vincoli, l’utente può inoltrare la disdetta quando preferisce, anche prima che i tre mesi scontati siano terminati. Per chi non ama gli impegni a lungo termine è probabilmente l’aspetto più interessante dell’intera operazione, perché permette di sfruttare il prezzo ridotto senza ritrovarsi bloccato.

C’è poi la questione delle tempistiche. DAZN non ha indicato una data di scadenza per aderire all’offerta, quindi al momento non esiste un termine ufficiale entro cui attivarla. Non è chiaro dunque per quanto tempo la promozione rimarrà disponibile.

Piani annuali e Family, cosa cambia

Lo sconto riguarda soltanto la formula mensile. Le versioni annuali del piano Full restano invece ai prezzi standard e prevedono due modalità di pagamento. La prima costa 36,99 euro al mese con pagamento dilazionato, la seconda 379 euro versati in un’unica soluzione. Facendo due conti, la rateizzazione porta a una spesa di 443,88 euro sui dodici mesi, mentre il pagamento anticipato consente di spendere meno a fronte di un esborso iniziale più consistente.

Messe a confronto con la promo, le soluzioni annuali hanno un costo mensile più alto nei primi tre mesi ma non subiscono il passaggio al listino pieno della formula mensile una volta terminato lo sconto. La scelta dipende quindi soprattutto da quanto a lungo si intende restare abbonati al servizio e da quanta flessibilità si desidera avere.

Una seconda novità interessa invece chi condivide l’abbonamento in casa. È attiva infatti anche una promozione sul piano Family annuale con pagamento in 12 mesi, il pacchetto che consente di guardare tutto il palinsesto DAZN su due dispositivi in contemporanea collegati a reti diverse. In questo caso il costo scende a 49,99 euro al mese invece di 61,99 euro, con un risparmio di 12 euro ogni mese che sull’anno intero arriva a 144 euro. Nel piano Family è compreso inoltre, senza costi aggiuntivi, anche l’abbonamento a HBO Max.

Fonte: TecnoAndroid