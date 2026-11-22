Le reti private avranno presto a disposizione nuove frequenze. AGCOM ha pubblicato il 18 novembre 2026 la delibera n. 254/26/CONS, che stabilisce le regole per l’uso condiviso della banda 3800 4200 MHz da parte dei sistemi terrestri wireless a banda larga di potenza medio bassa, indicati con la sigla WBB LMP e pensati per offrire connettività di rete locale.

Il provvedimento è stato adottato nella riunione di Consiglio del 3 novembre 2026 e arriva dopo la consultazione pubblica partita a maggio 2026 con la delibera n. 109/26/CONS. Il quadro di riferimento è la decisione di esecuzione (UE) 2025/2425 della Commissione Europea, che chiedeva agli Stati membri di rendere disponibile questa porzione di spettro in maniera non esclusiva entro il 30 settembre 2026, nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate e con la tutela dei servizi già attivi.

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Alla consultazione pubblica, chiusa il 10 luglio 2026, hanno partecipato 24 soggetti e 11 di questi sono stati ascoltati anche in audizione. Fra i contributi figurano quelli di TIM, Fastweb + Vodafone, WINDTRE, iliad, AIIP, Airlan, Assoprovider, BBBELL, Cellnex, CFWA, EI Towers, Ericsson, Fincantieri, FS Technology, INWIT, JMA, Lamborghini, RAI, Open Fiber, Opticoms, Osservatorio 5G & Connected Digital Industry del Politecnico di Milano, Saipem, Telespazio e Uniprovider. L’interesse emerso tocca ambiti molto diversi come industria, logistica, porti, aeroporti, sanità, agricoltura, energia e università, senza dimenticare l’audiovisivo e gli eventi.

Secondo l’Autorità la disponibilità degli apparati e la domanda di mercato permettono già di partire, pur con un approccio graduale. Queste frequenze sono considerate particolarmente adatte ai servizi di connettività locale, anche tramite il 5G e più avanti il 6G.

Solo uso privato e niente rivendita al pubblico

Le frequenze assegnate potranno servire esclusivamente a realizzare sistemi WBB LMP per reti locali ad uso privato. Non sarà quindi possibile sfruttarle per estendere le reti pubbliche o per offrire servizi di comunicazione elettronica al pubblico, comprese le soluzioni FWA (Fixed Wireless Access). Restano esclusi anche i servizi destinati a gruppi chiusi di utenti o ad altri utenti, imprese incluse. L’assegnazione avverrà in un regime di condivisione dello spettro e di norma seguirà l’ordine di arrivo delle richieste, sempre nel rispetto della compatibilità tra i diversi servizi.

Potranno fare domanda soggetti pubblici e privati che rispettano i requisiti minimi fissati dal MIMIT. Tra questi rientrano la disponibilità dell’area in cui costruire la rete, la capacità di gestire lo spettro radio, esigenze professionali concrete e il rispetto delle norme sulla sicurezza di reti e dati.

Anche gli operatori pubblici di telecomunicazioni potranno chiedere i diritti d’uso per realizzare reti private a favore di un utilizzatore finale. Chi possiede già un’autorizzazione generale per l’offerta pubblica sarà esentato da un ulteriore titolo per l’uso privato, salvo eventuali adeguamenti decisi dal Ministero, ma dovrà documentare il consenso dell’utilizzatore finale alla realizzazione della rete nell’area di sua pertinenza. In ogni caso i soggetti autorizzati non potranno rivendere al pubblico traffico e altri servizi di rete locale.

Durata dei diritti d’uso, blocchi fino a 100 MHz e convivenza con i servizi esistenti

I diritti d’uso dureranno da un minimo di 3 a un massimo di 10 anni, scelti dal richiedente in multipli di un anno. La scadenza slitterà automaticamente al 31 dicembre dell’anno in cui cade e i diritti saranno di norma rinnovabili secondo le regole in vigore al momento. La domanda di rinnovo andrà presentata almeno un anno prima per le durate fino a 5 anni e almeno 2 anni prima per quelle più lunghe.

Sul fronte dello spettro il blocco minimo è di 20 MHz in modalità TDD (Time Division Duplex), ampliabile a passi di 5 MHz fino a un massimo di 100 MHz. Il MIMIT potrà inoltre prevedere autorizzazioni temporanee per eventi localizzati e di breve durata.

Niente gare tradizionali su grandi aree geografiche. Ogni progetto di rete locale sarà valutato singolarmente dal Ministero e potrà includere impianti a bassa potenza, a media potenza o una combinazione delle due tipologie. Per la bassa potenza è previsto un modello di autorizzazione per area, con una o più stazioni radio base dentro un cerchio di 50 metri di raggio. Se più progetti entrano in conflitto le parti potranno avviare una concertazione di 15 giorni, estendibile fino a 45 su richiesta di tutti. In assenza di accordo deciderà il Ministero, privilegiando le domande ammissibili in base all’ordine di presentazione.

Gli assegnatari pagheranno diritti amministrativi e contributi annuali calcolati su quantità di spettro, classe di potenza e numero di aree o impianti, con possibili riduzioni per quelli aggiuntivi legati alla stessa rete. I diritti potranno essere ceduti secondo il Codice delle Comunicazioni Elettroniche ma non affittati. Vietata anche l’aggregazione delle portanti con frequenze di altre bande e la condivisione aggregata delle risorse tra assegnatari diversi.

Fonte: TecnoAndroid