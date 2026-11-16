Omnii Defense: l’IA che scova patogeni modificati, anche offline

L’intelligenza artificiale potrebbe dare una mano anche a chi intende progettare armi biologiche, ed è proprio da questo timore che la startup Radical Numerics ha deciso di partire per ribaltare il problema. L’idea è usare la stessa tecnologia per riconoscere le minacce che rischia di contribuire a creare. Il frutto di questo lavoro si chiama Omnii Defense ed è un sistema pensato per individuare patogeni pericolosi leggendo direttamente le sequenze genetiche, con la possibilità di funzionare anche offline.

La scommessa ha qualcosa di paradossale e la giovane azienda non lo nasconde. Gli strumenti capaci di elaborare grandi quantità di informazioni biologiche, e quindi in teoria di aiutare qualcuno a mettere insieme un agente dannoso, vengono rivolti dalla parte opposta e messi al servizio della difesa. In pratica la stessa intelligenza che potrebbe alimentare il pericolo diventa la sentinella incaricata di fermarlo. È un approccio che punta a non lasciare il vantaggio tecnologico soltanto a chi ha cattive intenzioni.

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Come lavora Omnii Defense sulle sequenze genetiche

Il cuore del progetto sta tutto nell’analisi delle sequenze genetiche, cioè quella sorta di istruzioni scritte nel materiale biologico di un organismo. Omnii Defense le esamina per capire se dietro un determinato codice si nasconde un patogeno. Non si limita quindi a un controllo superficiale ma entra nel dettaglio dell’informazione genetica, che è poi il punto in cui una minaccia biologica prende davvero forma.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la capacità di scovare sia i patogeni naturali sia quelli modificati. La distinzione non è affatto secondaria. Un agente alterato artificialmente è proprio il tipo di pericolo che l’intelligenza artificiale potrebbe aiutare a costruire, ed è quindi la categoria su cui uno strumento del genere deve dimostrarsi più affidabile. Riconoscere soltanto ciò che esiste già in natura lascerebbe scoperto il fronte più delicato, quello legato alle manipolazioni.

Per Radical Numerics il senso dell’operazione sta tutto qui. Se l’IA abbassa la soglia per chi vuole creare qualcosa di nocivo, allora serve un sistema altrettanto evoluto capace di leggere quelle stesse informazioni e lanciare l’allarme. La startup ha costruito il proprio prodotto proprio attorno a questa logica, puntando su un’analisi che guarda al codice genetico invece di affidarsi soltanto all’aspetto esteriore della minaccia.

Un sistema pensato anche per funzionare senza rete

C’è poi un dettaglio pratico che rende il progetto particolarmente interessante. Omnii Defense non ha bisogno di appoggiarsi a infrastrutture remote per svolgere il proprio compito e può lavorare anche offline. Tutto il processo di analisi, insomma, non dipende da una connessione attiva a internet né dall’invio dei dati verso server esterni. Questa caratteristica cambia parecchio le carte in tavola sul piano dell’utilizzo concreto. Uno strumento che funziona senza rete può essere impiegato anche dove il collegamento manca o non è affidabile, e tiene le informazioni sensibili sul dispositivo in cui vengono elaborate. Quando si parla di dati genetici e di possibili minacce biologiche, la gestione locale delle informazioni assume un peso tutt’altro che trascurabile.

La parte forse più sorprendente riguarda le risorse richieste. Il software sviluppato dalla startup non ha bisogno di macchine enormi o di centri di calcolo dedicati per girare. Omnii Defense infatti può essere eseguito su un normale portatile privo di qualsiasi connessione, leggendo le sequenze genetiche e segnalando la presenza di patogeni naturali o modificati direttamente dal computer.

Fonte: TecnoAndroid