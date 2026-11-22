Overwatch si prepara ad accogliere il suo cinquantacinquesimo eroe e la scelta ha già acceso il dibattito nella community. Si chiama Hudson ed è un robot investigatore con uno stile decisamente riuscito, ma appartiene alla categoria DPS, cioè quella dei personaggi d’attacco che nel roster è già la più affollata. Una parte dei giocatori non l’ha presa benissimo e parla apertamente di stanchezza verso l’ennesimo eroe offensivo. A rispondere è stato direttamente il game director Aaron Keller, che si dice consapevole della delusione ma ribadisce un principio piuttosto chiaro: l’obiettivo resta sempre quello di pubblicare un grande personaggio e non quello di mettere la varietà dei ruoli davanti a tutto il resto.

Da supporto a eroe d’attacco, il cambio che ha diviso i fan

Il malumore nasce anche da come è andata la vicenda. In un primo momento Hudson era stato anticipato come un nuovo eroe di supporto, poi il team di sviluppo ha svelato che il personaggio era stato spostato nel ruolo Danno. Il 12 novembre i canali ufficiali del gioco hanno confermato la notizia con un messaggio a tema poliziesco, presentando il nuovo eroe d’attacco in arrivo con la Stagione 6. Il problema per molti sta nei numeri. Il roster conta oggi ben 23 eroi offensivi contro 16 supporti e 15 tank, una sproporzione che chi gioca principalmente nelle retrovie o in prima linea fatica a digerire. Chi sperava in un po’ di respiro per questi due ruoli si è ritrovato invece con un altro DPS da affiancare a una lista già lunghissima.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La spiegazione di Aaron Keller e i precedenti di Symmetra e Sombra

Keller ha scelto i social per chiarire la posizione di Blizzard. Il director ha riconosciuto che in molti hanno discusso del ruolo dell’eroe della Stagione 6 e che la community aspettava con impazienza un altro supporto. Ha poi espresso la speranza che fornire un po’ di contesto aiuti i giocatori a capire la decisione, anche se una parte di loro resterà comunque delusa. Il racconto è piuttosto trasparente. “Quando abbiamo iniziato a lavorare sul detective era un supporto. Ma con il passare del tempo e lo sviluppo del suo kit ci siamo resi conto che non funzionava”, ha spiegato. Le cose sono cambiate di colpo appena il team ha provato Hudson in versione offensiva, con una svolta nelle sensazioni che Keller definisce immediata e radicale.

Il passaggio più significativo arriva subito dopo. “Alla fine la decisione non riguardava il fatto di pubblicare un DPS o un supporto, ma se pubblicare un grande personaggio o uno in cui non credevamo. Creare eroi per Overwatch è tanto una forma d’arte quanto una sfida tecnica”. Secondo il director lo sviluppo di un videogioco non segue quasi mai una strada lineare e in certi casi la squadra deve adattarsi per ottenere la versione migliore di un’idea. Blizzard si dice incredibilmente orgogliosa di come si gioca con Hudson, che farà il suo debutto con la Stagione 6 prevista per dicembre.

Del resto non sarebbe la prima volta che un eroe di Overwatch trova la sua dimensione in un ruolo diverso da quello di partenza. Symmetra per esempio nasceva come supporto prima di sistemarsi stabilmente tra i personaggi d’attacco. Ancora più di recente l’hacker Sombra ha fatto il percorso inverso, passando dal ruolo Danno a quello di supporto capace di “aggiustare al volo” la propria squadra. Quella modifica aveva infastidito parecchi giocatori affezionati al personaggio, eppure va riconosciuto che oggi Sombra funziona molto meglio di prima.

Fonte: TecnoAndroid