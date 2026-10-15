TIM Star, buono Q8 da 5 euro solo per Platinum e Diamond

TIM ha appena lanciato una nuova iniziativa all’interno di TIM Star, il suo programma fedeltà gratuito, che consente di ricevere in regalo un buono carburante Q8 da 5 euro. A differenza di quanto accaduto in passato, però, l’omaggio questa volta non è aperto a tutta la clientela ma soltanto a una parte degli iscritti.

Prima di entrare nei dettagli conviene ricordare come funziona il programma. TIM Star è disponibile dal 19 maggio 2026 e ha preso il posto del vecchio TIM Party. Per accedervi basta aprire l’app MyTIM oppure entrare nell’area clienti omonima sul sito dell’operatore. Al suo interno si trovano concorsi a premi, sconti legati a partnership con diversi marchi e una serie di giochi e missioni che permettono di accumulare i cosiddetti Punti Star.

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Non mancano poi i Vantaggi TIM, una sezione che, una volta richiesta l’abilitazione direttamente da TIM Star, sblocca offerte personalizzate attivabili sia online sia nei negozi dell’operatore. Tra gli esempi ci sono i prodotti a rate con TIMFin e alcune promozioni dedicate a Telepass.

Gli iscritti vengono divisi in quattro livelli, chiamati Silver, Gold, Platinum e Diamond, e ognuno offre vantaggi e benefit diversi. Al primo accesso ogni linea viene inserita in un determinato gruppo sulla base di vari fattori, anche se resta comunque possibile salire di grado e migliorare così i propri benefit.

Chi può ottenere il buono e cosa cambia rispetto ad agosto

La promozione appena partita ricalca quella già vista nel mese di agosto 2026, quando il buono carburante Q8 da 5 euro era stato proposto a tutti i clienti TIM senza distinzioni. Questa volta invece l’iniziativa è riservata esclusivamente a chi rientra nei livelli Platinum e Diamond del programma.

Anche stavolta il regalo compare tra i Vantaggi TIM, ma con una novità non da poco. Non è indicata infatti alcuna data di scadenza per la richiesta, quindi l’offerta resta valida fino a nuova comunicazione. Chi decide di riscattarla porta a casa anche 5 Punti Star da aggiungere al proprio saldo.

Come richiedere e utilizzare il voucher

La procedura è piuttosto semplice. Nel riquadro della promo all’interno dei Vantaggi TIM bisogna premere il pulsante “Richiedi”, che apre una pagina dedicata dove occorre cliccare di nuovo su “Richiedi” per confermare. Fatto questo, dal proprio profilo TIM Star si potrà scaricare il voucher attraverso un’apposita pagina che, dopo la spunta della casella di controllo reCaptcha, genera un file PDF contenente il codice del buono insieme al relativo codice a barre.

Il buono può essere speso una sola volta entro il 15 novembre 2026 presso le stazioni di servizio Q8 abilitate, il cui elenco è richiamato anche all’interno dello stesso voucher. L’utilizzo è previsto sia in modalità self service, inserendo il codice nell’accettatore al momento del pagamento, sia in modalità servito, mostrando semplicemente il codice al gestore dell’impianto.

Il codice ottenuto tramite TIM Star non è cumulabile e l’eventuale credito residuo non utilizzato va perso. Non è richiesta alcuna spesa minima per sfruttarlo, ma per godere dell’intero valore del buono è ovviamente necessario fare un rifornimento di almeno 5 euro.

Fonte: TecnoAndroid