MSI MAG 275FA E20 a 99€ su Amazon: monitor gaming 200 Hz al minimo storico

Trovare un monitor gaming da 27 pollici con refresh rate a 200 Hz e tempo di risposta di 0,5 ms sotto la soglia dei 100€ non è proprio cosa di tutti i giorni. Eppure è quello che succede in questi giorni su Amazon con MSI MAG 275FA E20, che grazie a un taglio di prezzo piuttosto deciso tocca il suo valore più basso di sempre. Le caratteristiche restano esattamente quelle di prima, dal pannello Rapid IPS Full HD all’Adaptive Sync fino alle tecnologie AI Vision. A cambiare è soltanto la cifra da mettere sul piatto, ed è proprio questo il punto che rende l’offerta così interessante. Parliamo infatti di uno schermo nato per il gaming competitivo che riesce a strizzare l’occhio anche a chi deve fare i conti con un budget ridotto.

Un pannello Rapid IPS a 200 Hz pensato per il gioco competitivo

Il cuore del monitor MSI è un pannello Rapid IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080), una scelta che punta a mettere insieme fluidità e buona resa visiva senza far lievitare il prezzo. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 200 Hz e il tempo di risposta dichiarato è di 0,5 ms GtG. Numeri che parlano chiaro soprattutto a chi passa le serate tra FPS e titoli eSport, dove la reattività pesa molto più della risoluzione pura.

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Sul fronte colore il display gestisce 1,07 miliardi di tonalità grazie a una profondità di 8 bit con FRC e copre il 115% dello spazio sRGB. C’è poi l’Adaptive Sync, che elimina tearing e stuttering durante le partite, mentre la tecnologia AI Vision con smart black tuner interviene nelle scene più scure per far emergere dettagli che altrimenti andrebbero persi nell’ombra. Non mancano nemmeno le funzioni Anti Flicker e Less Blue Light, pensate per ridurre l’affaticamento degli occhi quando le sessioni davanti allo schermo si allungano.

Il design frameless è accompagnato dalla compatibilità VESA 100x100mm, che permette di montare il pannello a parete oppure su un braccio. Gli angoli di visione arrivano a 178°/178°, un vantaggio netto rispetto ai monitor TN che si trovano nella stessa fascia di prezzo. Per la connettività ci sono una DisplayPort 1.2a e due porte HDMI 2.0b, tutte capaci di sostenere il refresh massimo in Full HD. A chiudere il cerchio arrivano i 3 anni di garanzia, un dettaglio tutt’altro che scontato su un prodotto entry level come questo.

MSI MAG 275FA E20 a 99€, il prezzo più basso di sempre

Veniamo ai numeri che contano davvero. Il listino di MSI MAG 275FA E20 è fissato a 152,99€, ma su Amazon il cartellino scende a 99€. Il risparmio sfiora i 54€ e lo sconto si avvicina al 35%, abbastanza per portare un monitor da 200 Hz sotto la soglia delle tre cifre. Si tratta del minimo storico per questo modello, che finora non era mai sceso così in basso.

Con meno di cento euro, quindi, si porta a casa uno schermo MSI da 27 pollici con pannello IPS, frequenza di aggiornamento a 200 Hz, tempo di risposta di 0,5 ms, sincronizzazione adattiva e tre anni di copertura. Un insieme di specifiche che finisce per rendere il dispositivo appetibile sia per chi cerca una postazione da gioco reattiva sia per chi vuole semplicemente un display ampio e fluido per l’uso quotidiano.

L’offerta è attiva direttamente sulla scheda prodotto di Amazon.it con disponibilità immediata, e chi è idoneo a Prime può contare anche sulla spedizione rapida.

Fonte: TecnoAndroid