Windows Search ora esegue azioni con il linguaggio naturale

Microsoft ha deciso di cambiare il ruolo di Windows Search, che smette di essere un semplice strumento per scovare applicazioni, file e impostazioni e diventa un punto di accesso capace di portare a termine alcune operazioni in autonomia. La novità è stata mostrata durante l’evento Windows and Microsoft Surface e riguarda un’esperienza completamente nuova costruita con WinUI 3.

L’idea di fondo è tagliare i passaggi che servono per completare le attività più comuni. Basta descrivere ciò che si vuole ottenere con un linguaggio naturale e il sistema si occupa del resto. Il cambiamento si inserisce nella più ampia evoluzione di Windows verso interazioni basate su agenti software, anche se Microsoft non usa esplicitamente l’etichetta di agente AI per questa funzione. Più che di un assistente autonomo vero e proprio si tratta quindi di un meccanismo che interpreta l’intento e collega la richiesta all’azione giusta.

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Una lista unica e le nuove azioni immediate

La prima differenza salta subito all’occhio e riguarda l’interfaccia. Il grande pannello di anteprima presente oggi sparisce e i risultati vengono raccolti in un’unica lista. Secondo Microsoft questa impostazione rende la consultazione più immediata e riduce il disordine visivo. Sotto il cofano la ricerca è stata ottimizzata per sfruttare le risorse del sistema con maggiore efficienza, mentre il motore se la cava meglio con errori di battitura e sinonimi.

Il vero salto però arriva con le cosiddette inline actions. Invece di proporre soltanto una voce da aprire, il nuovo Windows Search è in grado di interpretare comandi come l’attivazione della modalità scura, l’accensione del Bluetooth, l’abbassamento della luminosità o il silenziamento del computer. Può anche mettere mano all’organizzazione delle finestre, per esempio riducendole a icona oppure sistemandole sullo schermo. In pratica la barra di ricerca diventa un posto da cui dare istruzioni, senza dover attraversare a mano i vari menu del sistema operativo.

Il raggio d’azione non si ferma al PC. Microsoft sta preparando anche azioni collegate a Phone Link, che permetteranno di sbrigare rapidamente alcune operazioni sullo smartphone associato. Tra gli esempi mostrati dall’azienda c’è l’invio di un messaggio direttamente dalla ricerca. Una scelta che allarga il concetto stesso di ricerca, perché il valore non sta più solo nel trovare un risultato ma nel trasformare subito quell’informazione in un’azione concreta.

Disponibilità per gli Insider e integrazione con Copilot

La nuova esperienza viene distribuita gradualmente agli iscritti al programma Windows Insider nel canale Experimental e per ora supporta soltanto l’inglese. Questa fase di prova serve a Microsoft per raccogliere indicazioni su accuratezza dei risultati, stabilità e facilità d’uso prima di estendere la disponibilità a un pubblico più ampio. Nei piani c’è anche l’arrivo della nuova ricerca nel menu Start, mentre il numero di operazioni eseguibili direttamente dall’interfaccia è destinato a crescere.

Un capitolo a parte riguarda Copilot. Microsoft intende collegare in modo facoltativo il nuovo strumento di ricerca all’assistente, così da ottenere risposte rapide senza abbandonare l’interfaccia e passare alla conversazione completa solo quando serve. Questo legame avvicina ancora di più la ricerca tradizionale alle funzioni generative e crea un percorso in cui una richiesta nasce dalla barra di ricerca e può proseguire verso un’interazione più articolata.

Tutto questo ha una ricaduta importante sul rapporto tra utente e sistema operativo. Quando un comando viene interpretato ed eseguito in automatico, la qualità dell’esperienza dipende dalla capacità di cogliere correttamente l’intento senza introdurre azioni indesiderate. L’evoluzione di Windows Search quindi non è solo una questione di comodità, perché porta con sé una nuova aspettativa nei confronti di Windows, chiamato a rendere comprensibili le operazioni svolte e a lasciare all’utente l’ultima parola nelle decisioni.

Fonte: TecnoAndroid