Con l’arrivo del Black Friday TIM rimette in campo una delle sue promozioni più apprezzate dell’anno. Da domani 17 Novembre 2026 chi sceglie l’operatore attivando TIM Mobile & Music oppure TIM Mobile & Music Special avrà a disposizione 300 Giga di traffico dati ogni mese invece dei soliti 200, con Apple Music già compreso nel canone. C’è poi una novità per chi cerca una SIM del tutto nuova, perché la versione Special da 9,99 euro al mese diventa attivabile anche per i nuovi numeri.

Le due tariffe sono sul mercato da inizio Giugno 2026 con prezzi rispettivamente di 11,99 euro e 9,99 euro al mese. Durante l’estate TIM aveva già alzato la soglia a 300 Giga dal 16 Luglio al 30 Agosto 2026, per poi tornare ai 200 Giga standard dal giorno successivo. Adesso il bonus torna per tutti i nuovi clienti e, salvo cambiamenti, resterà attivo fino a nuova comunicazione, almeno per l’intero periodo del Black Friday.

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Cosa include e quanto costa

Il pacchetto mensile è identico per entrambe le proposte. Comprende minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti in Italia, l’abbonamento ad Apple Music e appunto 300 Giga in 5G Ultra con velocità fino a 2 Gbps e priorità di accesso alla rete 4G dell’operatore. A cambiare sono le condizioni d’ingresso. TIM Mobile & Music a 11,99 euro è pensata per chi richiede la portabilità da qualsiasi altro gestore. TIM Mobile & Music Special a 9,99 euro finora era riservata a chi arrivava da Iliad e da alcuni operatori virtuali, con l’esclusione di PosteMobile, Kena, ho. Mobile, Tiscali, Noitel, Fastweb, Vodafone, WindTre e Very Mobile. Da domani si aggiunge anche l’opzione del numero nuovo.

Sul fronte delle spese iniziali in negozio si pagano 6,99 euro di attivazione, mentre online sia l’attivazione sia il primo mese risultano gratuiti. A questo va sommato il prezzo della nuova SIM ricaricabile, pari a 10 euro in entrambi i canali. Nei punti vendita la cifra si divide in 9,99 euro di attivazione SIM e 0,01 euro di credito, salvo discrezione del rivenditore, mentre sul sito diventa 5 euro di attivazione e 5 euro di credito residuo. Le offerte si sottoscrivono soltanto con Ricarica Automatica su carta di credito, conto corrente o Satispay e se questa viene disattivata decade in automatico anche la tariffa. Dal sito TIM è possibile richiedere pure la eSIM e per l’identificazione è disponibile lo SPID accanto alla videoidentificazione.

Apple Music, il 5G e i limiti da conoscere

Al momento dell’attivazione arriva via email e SMS un link per collegare l’account Apple all’abbonamento, procedura che si può completare anche da MyTIM. Ci sono 30 giorni di tempo per farlo, altrimenti il contratto relativo ad Apple Music si considera non concluso e serve una nuova prenotazione. Chi ha già un abbonamento attivo sul proprio account vedrà sospeso il metodo di pagamento associato finché resta in piedi l’offerta TIM. Il discorso cambia per Apple One o per abbonamenti sottoscritti con altri fornitori, che non vengono sospesi in automatico e potrebbero quindi generare un doppio addebito. Il servizio normalmente costa 11,99 euro al mese nel piano Individuale e offre oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, ascolto offline, audio lossless, audio spaziale con Dolby Atmos e contenuti originali esclusivi, fruibili su iPhone, iPad, Mac e gli altri dispositivi Apple ma anche su Android, Windows, Sonos, Amazon Echo, Google Nest e smart TV.

Il 5G Ultra arriva fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, a patto di avere un dispositivo compatibile e di trovarsi in un comune coperto. Superati gli SMS inclusi si applicano le condizioni del piano base TIM Base 25 New, cioè 29 centesimi per messaggio, piano che resta gratuito per chi ha un’offerta ricorrente attiva con minuti e Giga. Per le chiamate TIM presume un uso non conforme a buona fede oltre i 18000 minuti, mentre una volta esauriti i Giga la navigazione si blocca fino alla successiva disponibilità. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS valgono come in Italia, mentre per i dati il tetto mensile del 2026 è di 15 Giga con TIM Mobile & Music e 18 Giga con la versione Special. Oltre soglia il costo è di 0,13 centesimi di euro per MB fino alla fine del 2026, salvo cambiamenti.

Fonte: TecnoAndroid