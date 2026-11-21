Amazon sta lavorando a un progetto che punta dritto al cuore del modo in cui le persone cercano informazioni sui prodotti online. Si chiama World Product Graph e l’obiettivo dichiarato è piuttosto chiaro: riunire sul sito del colosso di Seattle i dati di ogni prodotto esistente, compresi quelli che non fanno parte del suo catalogo. La scadenza interna fissata per completare il lavoro è il 2027, quindi non si parla di un’idea lontana ma di un piano con tempi già definiti.

La posta in gioco è alta perché il bersaglio è Google. Amazon vuole letteralmente fare le scarpe al motore di ricerca, sottraendogli una delle fonti di traffico più redditizie che ha a disposizione. E la sfida coinvolge anche Reddit, che insieme a Google rappresenta oggi uno dei luoghi in cui finiscono le informazioni sui prodotti in vendita, sparse qua e là tra pagine diverse.

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Cosa prevede il World Product Graph di Amazon

L’idea alla base del World Product Graph è ambiziosa, forse una delle più ambiziose mai messe in cantiere dall’azienda fondata da Jeff Bezos. Si tratta di racchiudere in un unico posto, cioè il sito di Amazon, tutte le informazioni che oggi risultano frammentate nel web. Schede tecniche, dettagli, caratteristiche dei prodotti in commercio: tutto quello che adesso richiede di saltare da una pagina all’altra dovrebbe confluire in un solo contenitore.

Il punto più interessante riguarda proprio i prodotti fuori catalogo. Amazon non si limiterebbe a organizzare meglio ciò che già vende ma vorrebbe indicizzare anche articoli che sulla piattaforma non sono disponibili. Praticamente il negozio online diventerebbe qualcosa di più vicino a un archivio universale del commercio, un punto di riferimento da consultare a prescindere dal fatto che l’oggetto cercato sia acquistabile lì oppure altrove. È un cambio di prospettiva notevole. Finora il sito di Amazon è stato soprattutto il posto dove comprare, mentre la fase di ricerca e confronto avveniva spesso su altri canali. Con questo progetto la società sembra voler occupare anche quel momento che precede l’acquisto, quello in cui l’utente si informa, valuta e mette a confronto le alternative.

Perché il progetto preoccupa Google

Per Google le ricerche di prodotto rappresentano una miniera d’oro. Sono interrogazioni con un valore commerciale altissimo, perché chi le effettua ha spesso già l’intenzione di comprare qualcosa. Ed è esattamente questo flusso di traffico che Amazon vorrebbe intercettare, spostando il punto di partenza delle ricerche dal motore di ricerca al proprio sito.

Se il piano dovesse andare in porto, chi ha bisogno di informazioni su un oggetto potrebbe trovare tutto direttamente sulla piattaforma di Amazon, senza passare dalla classica pagina dei risultati. Una dinamica che toccherebbe da vicino anche Reddit, tra i luoghi dove oggi si raccolgono informazioni e pareri sui prodotti e dove molte persone vanno a cercarli prima di decidere. Il traguardo interno resta il 2027. Entro quella data Amazon conta di costruire il suo grande archivio di prodotti, dentro e fuori dal catalogo, con l’intenzione di trasformare il proprio sito nella destinazione principale per chiunque voglia sapere qualcosa su ciò che è in vendita sul web.

Fonte: TecnoAndroid