Dal 10 novembre 2026 i clienti TIM che appartengono ai livelli Platinum e Diamond del programma fedeltà TIM Star possono provare a vincere una crociera ai Caraibi per due persone grazie a Stelle dei Caraibi, il nuovo concorso a premi riservato a chi ha una linea mobile o fissa con l’operatore. Partecipare non costa nulla. Basta superare un piccolo gioco online che permette di accumulare una o più partecipazioni valide per l’estrazione finale. C’è tempo fino alle 23:59 del 24 gennaio 2027, salvo eventuali cambiamenti, mentre il vincitore verrà estratto entro il 24 febbraio 2027.

Chi può partecipare e come si gioca

Il concorso è aperto ai clienti maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che siano intestatari di una linea fissa residenziale oppure titolari di una numerazione mobile privata, sia in abbonamento sia ricaricabile. Serve però l’iscrizione al programma fedeltà e soprattutto l’appartenenza ai livelli giusti. Nel livello Platinum rientra chi ha una linea con un’offerta TIMVISION associata, un prodotto acquistato a rate con finanziamento TIMFin oppure una linea attiva da 6 a 10 anni. Il livello Diamond è invece riservato a chi ha TIMVISION con il pacchetto Calcio da 10 partite, un’offerta TIM Energia collegata alla linea o un numero attivo da oltre 10 anni. Il proprio livello si controlla nella sezione dedicata dell’area riservata MyTIM e l’eventuale aggiornamento arriva entro il settimo giorno dal raggiungimento dei requisiti. Si può giocare con ogni linea che rispetta le condizioni, ma non con il numero provvisorio assegnato durante la portabilità. Linea e iscrizione vanno mantenute fino all’assegnazione del premio.

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Il gioco si chiama Trova la rotta per i Caraibi. Dopo l’accesso al portale TIM Star sul sito dell’operatore bisogna selezionare il banner del concorso e al primo ingresso accettare regolamento e informativa sulla privacy. Premendo il pulsante “Gioca” compaiono quattro navi e quattro destinazioni unite da percorsi intrecciati. L’obiettivo è individuare la nave la cui rotta porta ai Caraibi entro 30 secondi. A ogni partita posizioni e collegamenti cambiano in modo casuale. Una risposta corretta genera una partecipazione valida, mentre un errore o lo scadere del tempo bruciano comunque uno dei tentativi giornalieri, che sono 4 per i clienti Platinum e 5 per i Diamond. Non è prevista alcuna vincita Instant Win, quindi più partite vinte significano più presenze nel database dell’estrazione. Ogni partecipante può comunque essere estratto una sola volta, come vincitore o come riserva.

Cosa comprende il viaggio e come si ritira il premio

Il voucher copre un viaggio di 9 giorni e 8 notti, di cui 7 giorni e 6 notti in nave. Sono inclusi i voli economy da Milano o Roma verso Miami con borsa personale e bagaglio da stiva da 20 kg a testa, oltre ai trasferimenti collettivi tra aeroporto e porto. Lo scalo di partenza va concordato con l’agenzia incaricata, che sceglierà anche compagnia aerea e fornitori in base alle disponibilità. L’itinerario parte da Miami e tocca Nassau e Ocean Cay Marine Reserve alle Bahamas, poi Grand Turk Island nelle isole Turks e Caicos prima del rientro in Florida. A bordo è prevista una cabina matrimoniale vista mare con colazione, pranzo e cena a buffet, un pacchetto bevande Easy valido solo ai pasti, accesso a piscine, lettini e discoteca. Completano il pacchetto un’escursione a terra di almeno quattro ore, con eventuali visite guidate in italiano collettive, la connessione wifi per due dispositivi e un’assicurazione medica fino a 10.000 euro con copertura bagaglio fino a 500 euro. Il valore stimato del montepremi è di 9.000 euro IVA esclusa.

Restano fuori il trasferimento fino all’aeroporto, spese personali, mance, City Tax, documenti e visti, pasti e bevande non previsti e assicurazioni aggiuntive. La prenotazione va fatta entro il 31 ottobre 2027 con almeno due mesi di anticipo e il viaggio deve concludersi entro il 31 dicembre 2027, evitando alta stagione, ponti e festività come Natale, Capodanno, Pasqua, Carnevale e il mese di agosto. Il premio non è cedibile e la prenotazione non si può modificare.

L’estrazione finale avverrà alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio e designerà un vincitore e tre riserve. La comunicazione arriverà entro 10 giorni all’indirizzo email del profilo MyTIM oppure, in mancanza, con un massimo di tre telefonate in giorni e orari diversi. Per accettare bisognerà compilare il modulo nella sezione “Storico vincite” di TIM Star entro cinque giorni solari dal giorno successivo all’email di conferma, altrimenti la crociera passerà a uno dei nominativi di riserva.

Fonte: TecnoAndroid