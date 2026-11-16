Apple TV accoglie i podcast video, si parte dagli sviluppatori

Apple ha deciso di portare i podcast video dentro l’app Apple TV. A partire da lunedì 16 novembre l’applicazione si arricchisce di una sezione interamente dedicata a questo formato, una novità che sulla carta può raggiungere più di 1 miliardo di dispositivi su cui l’app risulta già presente. Almeno all’inizio però non tutti potranno vederla, perché nella prima fase il nuovo spazio sarà riservato esclusivamente al test degli sviluppatori.

Si tratta quindi di un debutto graduale. La sezione esiste e viene aggiunta all’app, ma il grande pubblico dovrà aspettare prima di poterla esplorare liberamente. La scelta di partire dagli sviluppatori permette a Cupertino di verificare il funzionamento del servizio in un ambiente più controllato, prima di aprirlo alla platea enorme che utilizza quotidianamente l’app Apple TV.

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Dagli schermi piccoli a quelli grandi

Il senso dell’operazione lo ha spiegato direttamente Oliver Schusser, vicepresidente dei servizi di Apple. Secondo il dirigente l’obiettivo è rendere i podcast disponibili ovunque le persone vogliano ascoltarli o guardarli. “Vogliamo che i podcast siano disponibili ovunque le persone desiderino goderseli, sugli schermi piccoli e su quelli grandi” ha dichiarato Schusser.

Il riferimento agli schermi non è casuale. Fino ad oggi il rapporto tra l’utente e i podcast passava soprattutto dallo smartphone, magari con le cuffie nelle orecchie durante un tragitto in metro o una passeggiata. Con l’arrivo dei podcast video nell’app dedicata alla TV lo stesso contenuto può spostarsi comodamente sul televisore di casa, trasformandosi in qualcosa da guardare sul divano oltre che da ascoltare in movimento.

Schusser ha insistito anche su un altro punto, quello della scoperta. “Si tratta davvero di scoperta e di aiutare i creatori a raggiungere un nuovo pubblico” ha spiegato il manager. In altre parole la nuova sezione dovrebbe funzionare come una vetrina capace di mettere i creator davanti a persone che magari non li avrebbero mai incontrati sfogliando la classica app dei podcast.

Nessun ritorno economico secondo Apple

C’è poi un passaggio della dichiarazione che merita attenzione, perché tocca la questione economica. Il vicepresidente dei servizi ha voluto precisare che l’azienda non ha impostato il progetto pensando a un guadagno diretto. “Non abbiamo affrontato la cosa in un modo che ci portasse un beneficio economico” ha detto Schusser, sottolineando come la priorità sia offrire visibilità ai produttori di contenuti più che generare entrate per la società.

Una presa di posizione piuttosto netta, che inquadra l’iniziativa come un servizio rivolto a chi realizza podcast e a chi li segue. L’idea di fondo è allargare il raggio d’azione di questi programmi sfruttando la diffusione capillare dell’app Apple TV e la sua presenza su un numero gigantesco di dispositivi.

La mossa non si ferma comunque alla televisione. Apple ha in programma anche di aumentare il numero di podcast video disponibili nella sua normale app Podcasts, quella che milioni di utenti usano già ogni giorno su iPhone e sugli altri dispositivi della casa. I due fronti procedono dunque in parallelo, con la sezione dedicata su Apple TV che parte in fase di prova per gli sviluppatori e l’offerta video dell’app Podcasts destinata a crescere.

Fonte: TecnoAndroid