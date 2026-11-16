Oltre l’orbita di Plutone, in una delle porzioni più affollate del cielo notturno, gli astronomi hanno individuato un enorme mondo ghiacciato che potrebbe diventare il sesto pianeta nano ufficialmente riconosciuto del Sistema solare. L’oggetto, battezzato in via provvisoria 2026 ED138, è emerso dalle osservazioni del Simonyi Survey Telescope installato presso il Vera C. Rubin Observatory e, stando alle prime stime, si colloca tra i candidati più grandi mai scovati oltre Nettuno. Se il suo status verrà confermato, entrerà in una famiglia davvero ristretta: quella dei cinque pianeti nani oggi riconosciuti dall’Unione Astronomica Internazionale, cioè Plutone, Cerere, Eris, Haumea e Makemake.

La scoperta è stata annunciata in una conferenza stampa con Matthew Holman, astrofisico senior dell’Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, e Mario Jurić, docente di astronomia all’Università di Washington e responsabile del gruppo del Rubin dedicato al Sistema solare. Holman ha fatto la scoperta iniziale, mentre Jurić ha raccolto le prove necessarie per verificarla. “Se confermato come pianeta nano, ED138 si unirebbe a una famiglia molto piccola di mondi”, ha spiegato Holman, ricordando che il Rubin fotograferà l’intero cielo australe per 10 anni. Jurić ha aggiunto che trovare un oggetto così grande, circa 1.000 chilometri di diametro, “capita forse una volta per generazione”. Si tratta del più grande oggetto transnettuniano individuato negli ultimi 20 anni circa, e il telescopio lo ha scovato mentre era ancora in fase di messa a punto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come è stato scovato 2026 ED138

Tutto è successo la sera del 13 ottobre, quando Holman stava esaminando dati raccolti dal Rubin nei mesi precedenti. Lo faceva con un software sviluppato insieme al collega Kevin Napier, pensato per cercare corpi mai identificati in movimento nel Sistema solare. Il programma confronta miliardi di rilevamenti alla ricerca di punti luminosi che compaiono in più osservazioni e si spostano come se appartenessero allo stesso oggetto. Quando è saltato fuori ED138, la luminosità apparente unita alla distanza enorme lasciava intuire qualcosa di insolitamente grande. “La mia prima reazione è stata di entusiasta incredulità”, ha raccontato l’astrofisico, che ha subito controllato se lui o il codice avessero commesso qualche errore.

Per verificare il risultato Jurić ha passato al setaccio l’archivio del Rubin, trovando altri 20 rilevamenti di 2026 ED138, alcuni risalenti già a marzo 2026. Scavando poi negli archivi di altre campagne osservative, il gruppo ha recuperato immagini dell’oggetto addirittura del 2016. Così è stato possibile ricostruire oltre un decennio di moto orbitale, rafforzando parecchio l’ipotesi che la scoperta fosse autentica.

Un sesto pianeta nano? Cosa manca per la conferma

Al momento ED138 si trova a circa 46 unità astronomiche dal Sole, dove un’unità corrisponde alla distanza media tra la Terra e la nostra stella. Plutone, per fare un confronto, orbita in media a circa 40 unità. Corpi così lontani sono preziosi perché le loro caratteristiche fisiche e le loro traiettorie conservano indizi sul passato remoto del Sistema solare, su come si sono spostati i pianeti giganti e su come sono stati ridistribuiti i corpi minori. Essere un oggetto transnettuniano però non basta per guadagnarsi il titolo di pianeta nano. Serve una gravità sufficiente a modellare il corpo in una forma quasi sferica.

In base a luminosità, distanza e stime sulla quantità di luce solare riflessa dalla superficie, gli astronomi calcolano un diametro compreso tra 600 e 1.500 chilometri. Un corpo ghiacciato di queste dimensioni dovrebbe in genere essere abbastanza massiccio da assumere una forma rotonda, ma serviranno altre osservazioni per stabilirne le misure reali. Quanto al motivo per cui sia rimasto nascosto così a lungo, la risposta sta nella sua posizione vicino al piano della Via Lattea, dove milioni di stelle creano uno sfondo fittissimo in cui il debole spostamento dell’oggetto si confondeva facilmente.

Il Rubin Observatory e i mondi ancora nascosti

Il vantaggio del Rubin sta nella capacità di osservare ripetutamente il cielo dell’emisfero australe, abbinata ad algoritmi capaci di cogliere minimi cambi di posizione tra miliardi di rilevamenti. La nuova scoperta si aggiunge a una lista già lunga, raccolta mentre l’osservatorio si preparava alla Legacy Survey of Space and Time, partita ufficialmente a giugno 2026. Ad aprile il gruppo aveva già segnalato oltre 11.000 asteroidi sconosciuti, tra cui circa 380 nuovi oggetti transnettuniani, definiti “la punta dell’iceberg”. Secondo Jurić, una volta individuato un nuovo corpo è possibile risalire indietro di mesi e talvolta di decenni, ritrovandolo in immagini dove nessuno sapeva di doverlo cercare. Chiunque voglia esplorare la posizione e l’orbita di ED138 può usare Orbitviewer, un’applicazione web interattiva che mostra il Sistema solare in tre dimensioni. Le attività del Vera C. Rubin Observatory sono finanziate dalla National Science Foundation e dall’Office of Science del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

Fonte: TecnoAndroid