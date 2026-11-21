Una carcassa di balena adagiata sul fondale marino circa 9,5 milioni di anni fa ha appena regalato agli studiosi una sorpresa inattesa. Quel corpo enorme, scivolato lentamente verso il buio degli abissi, ha infatti permesso di riconoscere una nuova specie finora sconosciuta. Chi si occupa di questi fenomeni li chiama whale fall, cioè la caduta di una balena morta sul fondo dell’oceano. Per gli organismi che vivevano laggiù, quell’evento doveva somigliare a una festa vera e propria, probabilmente l’appuntamento più atteso dell’anno.

L’immagine rende bene l’idea. Una balena che muore e affonda porta con sé una quantità di materia che in un ambiente così povero di risorse non passa certo inosservata. Attorno a quei resti si raduna una piccola folla di ospiti e proprio tra gli invitati di quel banchetto antichissimo è spuntato un nome che nessuno aveva ancora inserito nell’elenco della vita marina del passato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un banchetto sul fondale lungo milioni di anni

Il fascino di questa scoperta sta tutto nella sua dimensione temporale. Parliamo di un evento preistorico avvenuto più di 9 milioni di anni fa, quando la carcassa del cetaceo si è posata sul fondale diventando un punto di ritrovo per gli abitanti delle profondità. Oggi quel momento congelato nel tempo restituisce informazioni preziose su chi frequentava quei luoghi e su come si organizzava la vita intorno a una fonte di cibo tanto abbondante quanto rara.

Il paragone con un evento mondano non è casuale. Ogni caduta di balena attira commensali diversi e in questo caso uno degli invitati era del tutto inedito per la scienza. Non si tratta quindi solo di un ritrovamento curioso ma di un tassello che va ad aggiungersi alla conoscenza degli ecosistemi marini profondi del passato remoto. Insomma la carcassa non ha raccontato soltanto la storia dell’animale che l’ha lasciata ma anche quella di chi ne ha approfittato.

C’è qualcosa di quasi poetico in tutto questo. Un gigante del mare che smette di vivere e continua a nutrire altre creature, poi resta in silenzio per milioni di anni e alla fine torna a parlare attraverso chi lo studia. Il fondale marino si comporta un po’ come un archivio e questa volta ha deciso di aprire uno dei suoi cassetti più vecchi.

La nuova specie tra gli ospiti del whale fall

Il dato centrale resta la comparsa di una specie mai descritta prima. Fino a oggi nessuno sapeva della sua esistenza e a svelarla è stato proprio quel whale fall di 9,5 milioni di anni fa. È un dettaglio che fa capire quanto questi siti possano essere ricchi di sorprese, perché concentrano in uno spazio ridotto molte forme di vita attratte dalla stessa occasione.

Per chi studia l’evoluzione degli abissi ogni nuova presenza ha un peso particolare. Aggiungere un nome alla lista degli organismi che popolavano quei fondali significa capire meglio come si spartivano le risorse e chi riusciva a sfruttare un’opportunità così improvvisa. La carcassa del cetaceo in questo senso funziona da fotografia di gruppo scattata in un istante preciso della storia della Terra.

Che un singolo animale morto possa riportare alla luce una creatura sconosciuta dopo così tanto tempo dice molto sulla capacità del mare di custodire i propri segreti. La balena è scesa sul fondo più di 9 milioni di anni fa e il suo ultimo contributo è stato rivelare una nuova specie tra gli ospiti di quel lontano banchetto sottomarino.

Fonte: TecnoAndroid