Netflix ha diffuso con un comunicato stampa la nuova Top 10 delle serie TV più viste in Italia, e in vetta alla classifica c’è Lupin. Il ritorno del ladro gentiluomo con una stagione inedita, approdata da poco sul catalogo, sta conquistando i fan della prima ora e anche chi finora non aveva mai dato una possibilità alla serie. Subito dietro si piazza Black Doves con i nuovi episodi della seconda stagione, mentre il terzo gradino del podio spetta ad Anestesia.

Il quadro che emerge dalla classifica Netflix è piuttosto vario. Si passa dallo spionaggio al dramma medico, dal crime al wrestling fino alle storie d’amore, segno che i gusti del pubblico italiano non si lasciano incasellare facilmente.

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Il podio tra ladri gentiluomini, spie e medici in crisi

Lupin prende spunto dalle avventure di Arsenio Lupin. Il protagonista Assane Diop sfrutta intelligenza e fascino per giocare d’anticipo sui nemici e proteggere le persone a cui tiene di più.

Al secondo posto Black Doves racconta la storia della moglie di un politico che in realtà è una spia sotto copertura. Per portare a termine operazioni segrete e tenere in piedi una doppia vita sempre più fragile, la donna si appoggia a un vecchio amico che di mestiere fa il sicario.

Chiude il podio Anestesia. Al centro della vicenda c’è un medico di talento che, dopo un intervento audace ma andato storto, abbandona una clinica di prestigio per trasferirsi in un ospedale di provincia. L’obiettivo è rimettere insieme i pezzi della propria esistenza.

Dal quarto al decimo posto, tra crime e qualche sorpresa

In quarta posizione compare Power, con il proprietario di un nightclub che conduce una seconda vita come spacciatore. Quando prova a lasciarsi alle spalle l’illegalità, i legami con la malavita e le indagini della polizia gli sbarrano la strada.

Quinto posto per Raw, lo show settimanale della WWE pieno di Superstar che porta sullo schermo azione dal vivo, drammi e prestazioni atletiche di altissimo livello. Una presenza forse inattesa in mezzo a tanta fiction, ma il wrestling ha evidentemente il suo pubblico affezionato anche in Italia.

Segue Deadly Class, ambientata nella San Francisco degli anni ’80. Un adolescente senza casa viene reclutato da una storica scuola privata frequentata dai figli delle famiglie criminali, dove si impara a padroneggiare le cosiddette “arti assassine”.

Al settimo posto c’è Scambio di bugie. Lo scambio di case tra la Sicilia e Stoccolma sembra idilliaco ma si trasforma presto in un incubo, perché le due coppie benestanti coinvolte sono disposte a tutto pur di difendere se stesse e i propri segreti.

Ottava piazza per Dead End Job, dove un ragazzo sommerso dai debiti riceve da una misteriosa agenzia di collocamento proposte di lavoro part time molto allettanti. La sua corsa al denaro però prende una piega da incubo.

Il nono titolo è Taken: il caso Natalee Holloway, serie true crime che ripercorre la scomparsa della giovane avvenuta ad Aruba nel 2005 e la lunga ricerca che ha portato la madre a ritrovarsi faccia a faccia con il presunto assassino.

Chiude la Top 10 Nobody Wants This, in cui una podcaster agnostica che parla di sesso si innamora di un rabbino da poco tornato single. Stili di vita agli antipodi e famiglie piuttosto invadenti mettono alla prova la tenuta della coppia.

Fonte: TecnoAndroid