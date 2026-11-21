Il telemarketing indesiderato torna al centro del dibattito parlamentare. Nel percorso del DDL Concorrenza 2026 è stata riproposta l’estensione al settore delle telecomunicazioni del divieto oggi valido soltanto per le offerte di luce e gas. Si tratta di un nuovo tentativo dopo quelli falliti nei mesi scorsi con il Decreto Fiscale e con il DL Accise, e stavolta il perimetro delle proposte appare più ampio.

Accanto agli interventi pensati specificamente per le compagnie telefoniche, infatti, sono stati depositati anche emendamenti che puntano a un divieto generalizzato delle sollecitazioni commerciali al telefono, senza distinzione di settore merceologico. Le proposte compaiono nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 764 del 12 novembre 2026 e riguardano il disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2026” (C. 3120), all’esame in sede referente della X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati. Tra le modifiche presentate ce ne sono cinque dedicate alle chiamate promozionali, tutte orientate a ritoccare l’articolo 51 del Codice del Consumo.

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Va precisato che al 18 novembre 2026 si tratta di emendamenti di iniziativa parlamentare per i quali l’elenco ufficiale non riporta ancora alcun esito. Non è quindi scontato che queste norme finiscano nel testo definitivo del provvedimento.

Divieto per tutti i settori: cosa prevedono gli emendamenti 10.015 e 10.017

La proposta più radicale arriva con due testi distinti. Il primo è l’emendamento 10.015, firmato dai deputati Luca Toccalini, Giorgia Andreuzza e Salvatore Marcello Di Mattina. Il secondo è il 10.017, presentato da Luca Squeri e Giorgio Lovecchio. Entrambi sostituiscono per intero il comma 8 bis dell’articolo 51 e vietano le sollecitazioni commerciali per telefono, anche tramite l’invio di messaggi ai consumatori, quando sono finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti. Il divieto scatterebbe dopo 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova disposizione.

Rispetto alle regole attuali per energia elettrica e gas, i due testi eliminano il riferimento a settori specifici e cancellano anche le eccezioni oggi contenute nel comma 8 bis. Cambia inoltre il sistema delle segnalazioni. I consumatori potrebbero rivolgersi al Garante Privacy e ad AGCOM indicando il numero da cui è partita la chiamata irregolare. Una volta accertata la violazione, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ordinerebbe al gestore telefonico competente l’immediata sospensione delle linee chiamanti assegnate al professionista. Lo stesso Garante, nella propria attività istruttoria, potrebbe chiedere l’intervento di AGCOM davanti a un numero significativo di segnalazioni.

Le due proposte non sono però identiche. Sul comma 8 ter il 10.015 sopprime il primo e il terzo periodo, mentre il 10.017 si limita al primo. Diverso anche l’ambito delle segnalazioni, perché il primo testo le collega alle sole violazioni del comma 8 bis e il secondo le estende pure a quelle del comma 8 ter.

Telefonia nel mirino: le tre proposte per allargare lo stop

Gli altri tre emendamenti seguono una strada più mirata e puntano a estendere alle offerte di telefonia il divieto già in vigore per luce e gas, intervenendo nello stesso tempo sulle eccezioni. Si tratta del 10.018, ancora a firma di Toccalini, Andreuzza e Di Mattina, del 10.019 presentato da Mauro Del Barba e del 10.020 firmato da Eliana Longi e Fabio Pietrella. In tutti i casi il primo periodo del comma 8 bis verrebbe modificato aggiungendo i servizi di telecomunicazioni alle forniture di energia elettrica e gas tra i settori coperti dal divieto.

I testi 10.018 e 10.019, sostanzialmente analoghi, introducono anche un’apertura per i gruppi societari. Le aziende potrebbero contattare non solo i propri clienti ma anche quelli di altre società dello stesso gruppo, a patto che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali dal professionista o da un’altra società del gruppo, sempre nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa. Nel dettaglio, l’emendamento 10.018 inserisce nel primo periodo, dopo le parole “fornitura di energia elettrica e gas”, la formula “nonché di servizi di telecomunicazioni”, e nel secondo periodo aggiunge dopo “Il professionista” la precisazione “attivo nei settori di cui al primo periodo”.

Fonte: TecnoAndroid